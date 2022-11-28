"الديمقراطية" تُشيد بتحرك منظمات فلسطينية ودولية نحو "الجنائية الدولية" للتحقيق بجرائم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأشاد رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح ناصر بتحرك 198 منظمة فلسطينية ودولية تجاه المحكمة الجنائية الدولية والمطالبة بالتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد منظمات المجتمع المدني والشعب الفلسطيني.وأوضح ناصر أن الجرائم اليومية الإسرائيلية المتواصلة يعيشها شعبنا الفلسطيني بكافة تجلياتها العدوانية، داعياً لتوثيق جرائم الاحتلال وتقديم الشكاوى لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية وترقى لجرائم حرب.ويضم القيادي الفلسطيني صوته إلى جانب المنظمات الفلسطينية والدولية في مطالبة المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام كريم خان، ورئيس جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية سيلفيا فيرنانديز دي غورمندي بتسريع التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني ليشمل الجرائم ضد الإنسانيةباعتبارها جرائم فصل عنصري.