إسرائيل تدرس قرارًا بشأن قضية مجزرة الجنود المصريين منذ حرب 1967

رام الله - دنيا الوطننقلت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، قرارًا تدرسه إسرائيل بشأن قضية مجزرة الجنود المصريين التي كشف عنها الصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمان خلال شهر توز/ يوليو المنصرم.وقالت (هيئة البث الإسرائيلية كان)، إن "إسرائيل تدرس إقامة نصب تذكاري لجنود الكوماندوز المصريين الذين قتلوا في حرب 67"وتابعت: "وقد أثيرت منذ يوليو قضية مقبرة الجنود المصريين الذين أُحرقوا خلال فترة الحرب".وكان الصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمان، كشف خلال شهر تموز/ يوليو المنصرم عن مجزرة راح ضحيتها ما لا يقل عن 20 جنديا مصريا في حرب عام 1967.وأوضح أن "الجنود المصريين أحرقوا أحياء ودفنهم الجيش الإسرائيلي في مقبرة جماعية بدون علامات قرب القدس".ونشر الموقع الإلكتروني لصحيفتي (يديعوت أحرونوت) و(جيروزاليم بوست) الإسرائيليتين تفاصيل مشابهة لما ذكره ميلمان.