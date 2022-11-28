دولي

في زيارة سرّية.. وفد عسكري أوكراني رفيع المستوى يصل تل أبيب

في زيارة سرّية.. وفد عسكري أوكراني رفيع المستوى يصل تل أبيب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بوصول وفد عسكري اوكراني رفيع المستوى إلى تل أبيب قبل أيام؛ للاجتماع مع مسؤولين في جيش الاحتلال.

ووفقًا لما نشرته (القناة 13) الإسرائيلية، إنه "في ظل التوترات مع روسيا: وصل وفد عسكري أوكراني من بينهم ضابط رفيع المستوى في الجيش الأوكراني، إلى تل أبيب في الأيام الأخيرة لعقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي".

وتابعت: "قد ظلت الزيارة سرية في الأيام الأخيرة لتجنب المزيد من التوترات مع الروس".

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