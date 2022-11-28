تفاصيل لقاء النائب العام بسفير المملكة المغربية لدى فلسطين

رام الله - دنيا الوطنالتقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب بسفير المملكة المغربية عبد الرحيم مزيان في مقر السفارة اليوم، بحضور مساعد النائب العام الاستاذ اشرف عريقات بهدف بحث آليات تعزيز التعاون القضائي بين الطرفين.وأعرب النائب العام في مستهل اللقاء عن تقديره للعلاقات الثنائية التي تربط البلدين سيما علاقة الأخوة بين الشعبين والتي نلمسها في كافة المحافل الدولية، وبحث الاجتماع سبل تطوير التعاون القضائي بما يخدم سيادة القانون في كلا البلدين.وأطلع النائب العام السفير على اولويات النيابة العامة التطويرية والرامية لتعزيز سيادة القانون، وضمان التطبيق السليم للقانون وفق ما اناطه بها من اختصاصات.بدوره عبر السيد السفير عن سعادته باستقبال السيد المستشار، مشيرا إلى إستعداد المملكة المغربية لتقاسم تجربتها مع الجانب الفلسطيني في الجانب القضائي وخاصة في ميدان النيابة العامة، مثمنا الجهود التي تبذلها رئاسة النيابة العامة بفلسطين من أجل بناء دولة المؤسسات والدفاع عن حقوق الإنسان بما يتماشى مع المواثيق والمعاهدات الدولية.وفي ختام اللقاء هنأ النائب العام سعادة السفير بفوز منتخب المملكة المغربية لكرة القدم على منتخب بلجيكا في بطولة مونديال قطر 2022 متمنيا لاسود الاطلسي كل التوفيق في المباريات القادمة.