القاهرة: الوزير المالكي يطلع السفراء المعتمدين لدى فلسطين غير المقيمين على الأوضاع في فلسطين















رام الله - دنيا الوطنأطلع وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، اليوم الإثنين، ٢٥ من السفراء الأجانب المعتمدين لدولة فلسطين غير المقيمين ، بالقاهرة، على الأوضاع في فلسطين، وتصاعد إعتداءات الإحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا.كما أطلع الوزير المالكي السفراء في مقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة بحضور مساعد الوزير للشؤون العربية فايز أبو الرب، ومساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والمالية مصطفى البرغوثي، وسفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح ، وعدد من مستشاري السفارة ومندوبية فلسطين، على الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية والدولية، وما أفرزته نتائج الإنتخابات الإسرائيلية بصعود اليمين المتطرف إلى سدة الحكم، وتداعياته على القضية الفلسطينية والمنطقة برمتها والتي بدأت تتضح برامجها العدوانية والاستعمارية ومخططاتها لمسح حدود 1967 .كما طالب الوزير المالكي بسرعة أن تقوم محكمة الجنائية الدولية ببدء التحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد المجتمع المدني والشعب الفلسطيني.