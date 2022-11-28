هيئة مقدسية: حالة التحدي الفلسطيني ستواجه إجرام الاحتلال بالقدس







رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي إن المرحلة القادمة ستكون أكثر إجرامًا وتطرفا للاحتلال في المسجد الأقصى والقدس من أي مرحلة مضت، خصوصًا بعد تشكيل حكومة الاحتلال.وأكد الهدمي على أن حالة التحدي التي نشأت في القدس والداخل المحتل والضفة الغربية وقوة المقاومة في غزة، كلها عناصر ستجعل إجرام الاحتلال أسبابا لخسارته.وأضاف: "أهل مدينة القدس العزل إلا من عقيدتهم وإيمانهم هم على عكس التوقعات الحلقة الاقوى، فبوصلتهم في الاتجاه الصحيح، ولا سلطة إضافة لسلطة الاحتلال تطاردهم كحال إخوانهم في الضفة، وقيادتهم من شارعهم لا يفرضها عليهم محتل".وأردف: "في الوقت الذي يعلن فيه "بن غفير" وما يمثله عن نيته تغيير واقع المسجد الأقصى وحال السيادة الاحتلالية في مدينة القدس، المقاومة أيضا تراقب تصرفات حكومة الاحتلال وتعدياتها على المسجد الأقصى ومدينة القدس وأهلها، وردها على تهديدات بن غفير ستكون عبر المقاومة".