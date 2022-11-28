اشتية يطالب مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين إرسال فرق حماية لأبناء شعبنا من اعتداءات قوات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنطالب رئيس الوزراء د. محمد اشتية الأمم المتحدة "كجزء من توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا"، إرسال فرق حماية من كافة مؤسساتها العاملة في فلسطين من انتهاكات وعدوان قوات الاحتلال والمستوطنين.وقال رئيس الوزراء: "التقارير التي تصدرها مؤسسات الأمم المتحدة حول الاحتلال وانتهاكاته مهمة جدا، ولكن نحن بحاجة الى أفعال على أرض الواقع".جاء ذلك خلال لقائه مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين أجيث سنغاي، اليوم الاثنين عبر الفيديو.وشدد رئيس الوزراء على أن استمرار الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين، واقتحامات قوات الاحتلال اليومية للمناطق الفلسطينية والاعتقالات والعمل على سياسة إطلاق النار بهدف القتل تعمل على تأجيج دوامة العنف.وأشار اشتية الى أنه مع بدء اتضاح ملامح الحكومة الإسرائيلية الجديدة وبرامجها المتطرفة وتصريحات أعضائها العدوانية والتحريضية على شعبنا وقيادته، ستكون الأشهر القادمة صعبة جدا، ويجب أن يتم رفع التحذير وجه هذه الحكومة وكافة مكوناتها.