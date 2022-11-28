"الصحة" تحذّر من صفحات مجهولة تروج للمستحضرات الصيدلانية وتحوّل 211 قضية للنيابة

رام الله - دنيا الوطنحذرت وزارة الصحة الفلسطينية من مخاطر التعامل مع الصفحات مجهولة الهوية التي تروج للمستحضرات الصيدلانية، مؤكدة تقديم شكوى بحق 211 صفحة على موقع فيسبوك لنيابة الجرائم الاقتصادية.وقالت الإدارة العامة للصيدلة إن هذه الصفحات تعمل على تضليل الجمهور من خلال الترويج للمستحضرات الصيدلانية مجهولة المصدر والتي غالبا ما تكون مغشوشة وغير فعالة، أو قد تحتوي على مواد سامة يمكن أن تؤدي إلى أعراض جانبية عالية الخطورة تضر بصحة المواطن و قد تصل إلى الوفاة.وأشارت مدير عام الصيدلة د. تهاني فتوح إلى أن الإدارة العامة بالتعاون والتنسيق مع وحدة الشؤون القانونية في وزارة الصحة قدمت سكاوى بحق تلك الصفحات لنيابة الجرائم الاقتصادية لتحويلها إلى المحكمة والعمل على إغلاقها واتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحق أصحابها.وأكدت أن المصدر الوحيد الآمن لشراء الأدوية والمكملات الغذائية هو الصيدليات، وذلك بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي والابتعاد عن شراء أو استخدام أي مستحضر صيدلاني أو عشبي يتم الترويج له عبر صفحات التواصل الاجتماعي.وقالت د. فتوح إن سلامة هذه المنتجات وفعاليتها وظروف تخزينها غير مضمونة، حيث بإمكان الجمهور الاطلاع على تسجيل أي مستحضر صيدلاني في وزارة الصحة الفلسطينية من خلال الرجوع الى قائمة المستحضرات المسجلة المنشورة على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للصيدلة