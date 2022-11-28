شؤون فلسطينية

الناشطة البرغوثي تدعو إلى ملء ساحات الأقصى لوقف عربدة المستوطنين

الناشطة البرغوثي تدعو إلى ملء ساحات الأقصى لوقف عربدة المستوطنين
رام الله - دنيا الوطن
دعت الناشطة السياسية فادية البرغوثي، إلى سد الثغرات وملء ساحات المسجد الأقصى، والتواجد فيه على الداوم، لوقف انتهاكات المستوطنين وعربدتهم.

وقالت البرغوثي إن "أي فراغ في الأقصى سيلمؤه المتطرفون انتهاكاً وعربدةً"، مشيرة إلى أن ما يتعرض له المسرى وما أعلن عنه المتطرفون بنيتهم تكثيف الاقتحامات، وممارسة طقوسهم الدينية في عيدهم القادم، لن يحبطه سوى ثبات المرابطين وصلوات المتعبدين في ساحاته.

 وذكرت أن "الفراغ يعني الغير، والغير هم بن غفير وزبانيته، لذلك ليكن شعارنا سنملأ كل ساحاته ولن يكون لهم موطئ قدم"، منوهة إلى أن بن غفير يسعى لفرض مجموعة سياسات قادمة، يستطيع من خلالها تحقيق طموحاته في الأقصى، الذي اعتاد هو على اقتحامه.

وتابعت: "قد يعمل بن غفير على تغيير الوضع القائم الذي يمنع الصلاة في الأقصى لغير المسلمين"، مضيفة أنه "قد يأمر بتعزيز قبضة قوات الاحتلال في الأقصى لقمع المرابطين وإبعادهم عن المسجد".

وأوضحت أن الاحتلال سيحاول السيطرة الفعلية على الأقصى كمكان عبادة بقوة السلاح، دون الالتلفاف للموقف العربي والإسلامي والدولي، مشددة على أنهم مستعدون لارتكاب جميع أشكال الجرائم دون تردد.

وأكدت البرغوثي أن كل ما سبق يبنغي أن يجعل قضية الأقصى أولوية لنا جميعاً، وخاصة لمن يستطيع التواجد فيه والدفاع عنه، معتبرة أن قضية الأقصى ليست موسمية ولا أحداث عابرة، بل هي جهد متواصل متراكم وصولاً لحريته الكاملة بإذن الله.

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