غزة: "شؤون المرأة" يطلق حملة (16) يوم لمناهضة العنف القائم ضد النساء والفتيات بفلسطين

رام الله - دنيا الوطننظم مركز شؤون المرأة بغزة، اليوم الاثنين، حفل إطلاق حملة (16 يوم) المشتركة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في فلسطين.وقالت مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، زينب الغنيمي:إن "هذه الحملة تشدد العمل للضغط على الجهات الرسمية حتى تقوم بواجباتها لحماية النساء من العنف المجتمعي."وطالبت الغنيمي في حديث خاص لـ" دنيا الوطن" المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي؛ لرفع الحصار والمعاناة الناجمة عنه.بدورها، أكدت مديرة حلا في مركز العودة المجتمعي، سعاد بكر، على ضرورة هذه الحملة لتخفيف العنف ضد النساء في قطاع غزة.وبينت بكر أن هذه المؤتمر جاء انطلاقاً من أهمية المرأة داخل المجتمع الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، في طل توالي الأزمات والحروب على غزة.من جهة أخرى، قالت مديرة مركز شؤون المرأة في قطاع غزة، آمال صيام، إن "هذه الحملة جاءت ليتم التركيز على قضايا ومخاطر العنف وضرورة المطالبة بإقرار قانون لحماية الأسرة من العنف."