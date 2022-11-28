فلسطين تشارك في المؤتمر السابع عشر للدول الأعضاء في منظمة الإنتربول

رام الله - دنيا الوطنشاركت فلسطين في المؤتمر السنوي السابع عشر لرؤساء المكاتب المركزية الوطنية للدول الأعضاء في المنظمة الدولية (للإنتربول) المنعقد في مقر الأمانة العامة في مدينة ليون- فرنسا، ويمثل فلسطين في المؤتمر مدير العلاقات الدولية في وزارة الداخلية ومدير المكتب المركزي الوطني (إنتربول فلسطين)، العميد محمود صلاح الدين.ويكتسب المؤتمر أهمية كبيرة حيث يشارك هذا العام أكثر من 142 دولة من جميع أنحاء العالم، ويستمر عقد المؤتمر لثلاثة أيام تحت عنوان شبكة مكاتب الإنتربول المركزية الوطنية - العمل معاً لمواجهة التحديات العالمية.ويناقش المؤتمر تعزيز وتطوير آليات العمل الشرطي الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، وكذلك تطوير عمل المكاتب المركزية الوطنية للدول الأعضاء.وخلال المؤتمر سيشارك العميد محمود صلاح الدين أيضا في اجتماع المائدة المستديرة الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي سيبحث التحديات والأولويات الإقليمية.