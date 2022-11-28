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دولي

إسرائيل تعلّق على عودة العلاقات الودّية بين تركيا ومصر

إسرائيل تعلّق على عودة العلاقات الودّية بين تركيا ومصر
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، بأن عودة العلاقات الودية بين تركيا ومصر يعتبر انجازًا سيفتح الباب أمام لقاءات أخرى.

وبحسب صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، فإن اللقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان،  في قطر أثار الرغبة في إزالة الرواسب بعد تسع سنوات من القطيعة بين البلدين.

وأوضحت الصحيفة أن أردوغان علم أن السيسي كان سعيدًا جدًا بالاجتماع، كما أعرب الأتراك عن ارتياحهم. وفق (روسيا اليوم)

وكان الرئيس التركي أردوغان قد قال، مساء أمس الأحد، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، إنه سيلتقي مرة أخرى بالسيسي.

وبحسب أردوغان، فقد استمر لقائه بالرئيس المصري في قطر قرابة 45 دقيقة، أوضح خلالها الاثنان أن علاقات البلدين خارجة عن مناقشة الخلاف على مستوى القيادة، وذكر أردوغان أنه بعد محادثات بين البلدين على المستوى الوزاري سيلتقي مع السيسي مرة أخرى.

ونقل عن أردوغان قوله "في ذلك المساء اتخذنا خطوة لحل المشكلة التي نشأت منذ تسع سنوات، بفضل وساطة أمير قطر".

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