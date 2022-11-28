ممثلًا عن الرئيس عباس.. خوري يشارك في احتفال إضاءة شجرة الميلاد بالقدس

رام الله - دنيا الوطنشارك عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، ممثلًا عن الرئيس محمود عباس، مساء الأحد، في احتفال إضاءة شجرة الميلاد في مدرسة تراسنطا (باب الجديد) بمدينة القدس.وحضر احتفالية إضاءة الشجرة بطريرك المدينة المقدسة للروم الأرثوذكس كيريوس كيريوس ثيوفيلوس، وحارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون، ممثلا عن بطريركية اللاتين المطران وليم الشوملي.كما وحضر نائب حارس الأراضي المقدسة الأب إبراهيم فلتس، إلى جانب رجال الدين وممثلي الجمعيات والمؤسسات، وجماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني في البلدة القديمة.