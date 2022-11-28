عربي

رئيس البرلمان العربي يهنئ الصالح بتجديد الثقة الملكية بتعيينه رئيسًا لمجلس الشورى البحريني

رئيس البرلمان العربي يهنئ الصالح بتجديد الثقة الملكية بتعيينه رئيسًا لمجلس الشورى البحريني
رام الله - دنيا الوطن
أعرب عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي عن خالص التهاني وعظيم التبريكات لعلي بن صالح الصالح ‏بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي ‏‏عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد بتجديد الثقة الملكية بتعيينه رئيساً لمجلس الشورى بمملكة البحرين.

وأكد العسومي أن تجديد الثقة في علي الصالح  بتعيينه رئيسا لمجلس الشورى ‏يعبر عن الثقة الملكية السامية بما يتمتع به من قدرات وخبرات عالية وجهود مشرفة وتمثيل مملكة البحرين في المحافل البرلمانية الدولية.

وأضاف: "كما سيساهم  في أداء المسؤولية الوطنية الموكلة إليه، ومواصلة البناء على ما تحقق على صعيد العمل البرلماني، في ظل ما تحظى به السلطة التشريعية من رعاية واهتمام الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتعاون الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي عزز من مكانة البحرين البرلمانية في مختلف المجالات إقليميا ودوليا".


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