مجلس "المسافر" يحذر من واقع خطير يتهدد يطا بفعل مخططات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنحذر مجلس قروي مسافر يطا جنوب الخليل من واقع خطير يهدد عشرات آلاف الدونمات من أراضي المسافر، يخطط الاحتلال لمصادرتها وطرد الفلسطينيين منها.وقال رئيس المجلس نضال يونس إن "نحو 60 ألف دونم من أراضي مسافر يطا يهدد الاحتلال والمستوطنون بالاستيلاء عليها وتهجير سكانها".وأوضح أن الاحتلال صنف 35 ألف دونم من أراضي المسافر كمساحة إطلاق نار وأصدر قرارات بطرد المواطنين منها، بينما يحاول المستوطنون الاستيلاء على 25 ألف دونم أخرى.وأخطرت سلطات الاحتلال صباح اليوم الإثنين، بهدم مدرسة خشم الكرم في البادية البدوية شرقي يطا.