مؤسسة الضمير تستقبل وفد من الشرطة النسائية في مقرها بغزة

رام الله - دنيا الوطناستقبلت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، وفداً من الشرطة النسائية يترأسه المقدم الحقوقي عايدة الخضري نائبة مدير الشرطة النسائية بغزة، والرقيب نرمين رضوان.وكان في استقبال الوفد علاء السكافي المدير التنفيذي والمحامية فاتن لولو، حيث رحب السكافي بالوفد وأبدى سروره بالزيارة، حيث ناقش الطرفان سبل التعاون المشترك وتعزيز آليات التواصل من أجل حماية حقوق المرأة .وأكدت الخضري أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات للتنسيق والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لوضع استراتيجيات وطنية ومسارات حول وصول النساء للعدالة حيث أن هناك الكثير من النساء التي تتعرض للعنف أو المشكلات التي تحتاج إلى تدخل ومعالجة بشكل سري وجدي.وتحدثت عن خطة لتشكيل مجلس للمرأة يضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني سيكون له تأثير كبيروأكد السكافي على استعداد المؤسسة وجهوزيتها في التعاون الدائم والمستمر مع كل مكونات العدالة في قطاع غزة.