وزير الخارجية التركي: أنقرة والقاهرة قد تعيدان تعيين السفراء بالأشهر المقبلة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية التركي، مولد شاوش أوغلو، اليوم الاثنين، إنه يمكن تنظيم مشاورات سياسية مجددًا على مستوى نواب الوزراء قريباً مع مصر.وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة (رويترز) للأنباء، أن "تركيا ومصر قد تعيدان تعيين السفراء في الأشهر المقبلة"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال أمس الأحد، إلى أنه علم من الأخبار التي وردته أن نظيره المصري عبدالفتاح السيسي "سعيد للغاية" إثر لقائهما في قطر (على هامش افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022).وذكر أن مسار التطبيع بين تركيا ومصر سيتواصل في الفترة المقبلة على المستوى الوزاري، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).ولفت إلى أن اللقاء مع السيسي جرى في قطر إثر وساطة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، موضحاً أنه أبلغ الرئيس المصري أن ما تريده أنقرة هو إنهاء الخلاف القائم وأنه يجب ألا تكون هناك مشكلة بين البلدين في البحر الأبيض المتوسط.وبيّن أردوغان، أنه علم في إطار المعلومات والأخبار التي تلقاها لاحقًا أن السيسي سعيد للغاية من اللقاء، وأنه أعرب بدوره عن سعادته أيضًا.وأردف: "لقد بدأ المسار الآن (لتطبيع العلاقات)، وسيستمر مع وزرائنا"، مشدداً على أهمية الروابط بين تركيا والشعب المصري في المتوسط، مؤكدًا أنه "يجب عدم إفساح المجال في هذا الصدد لجهات أخرى، مثل اليونان".وأضاف: "لذلك أعتقد أنه ستكون هناك تطورات جيدة".