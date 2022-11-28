محكمة بداية أريحا تصدر حكماً بالأشغال المؤقتة 5 سنوات لمدانين بتهمة السلب باستخدام العنف

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية أريحا برئاسة القاضي رغده قواسمي وعضوية القاضي ايمن خلاف والقاضي محمد وزوز حكماً بإدانة المتهم الأول (م،ش) والمتهم الثاني (س،ش) بتهمة السلب باستخدام العنف سندا لأحكام المادة 403/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت على كل واحد منهما بالأشغال الشاقة مدة 5 سنوات وتكليفهم بدفع نفقات محاكمة بقيمة 1000 دينار أردني.وفي قضية ثانية أدانت ذات الهيئة المتهم الأول(س،س) بتهمة السرقة سندا لأحكام المادة 404/1 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات، وأدانت المتهم الثاني (أ،ح) بتهمة التدخل بالسرقة سندا لأحكام المادة 80 فقرة 2 أ و ج بدلالة المادة 404/1 بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنتان.جاءت هذه الأحكام استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ علي جبر وذلك بعد أن قامت نيابة أريحا بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .