فلسطين تشارك بالمؤتمر السنوي للمصرفية والتمويل الإسلامي في البحرين

رام الله - دنيا الوطنشارك محافظ سلطة النقد فراس ملحم، في النسخة السابعة عشرة للمؤتمر السنوي للمصرفية والتمويل الإسلامي، الذي يعقد على مدار يومين، في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور أكثر من 700 شخصية مصرفية.ونظمت المؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي"، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية يمثلها معهد البنك الإسلامي، برعاية مصرف البحرين المركزي، بعنوان "تعافي الاقتصاد والحوكمة في أوقات الأزمات".ووقّع المحافظ ملحم وهيئة "أيوفي" ممثلة برئيس مجلس أمنائها، الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، مذكرة تفاهم لتطوير الصيرفة الإسلامية في فلسطين، وذلك بحضور سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين خالد عارف، ومحافظ مصرف البحرين المركزي البحريني رشيد المعراج.وقام الشيخ آل خليفة والمحافظ المعراج بتكريم المحافظ ملحم، بدرع المؤتمر.وقال ملحم في كلمته الخاصة خلال حفل الافتتاح: نحتفل هذا اليوم بتوقيع مذكرة التفاهم، التي تأتي متممة لدورنا في تنمية وتطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في فلسطين، وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات العلاقة، وبما ينسجم مع رؤيتنا في إنشاء وتنظيم العلاقة مع الجهات التي نعتبرها شريكا أساسيا واستراتيجياً في الصناعة المصرفية الإسلامية.وأضاف: اعتمدت سلطة النقد المعايير الشرعية ومعايير المحاسبة والحوكمة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية كمرجع ملزم لعمل المصارف الإسلامية في فلسطين، لذلك تكمن أهمية مذكرة التفاهم باعتبارها ستشكل إطارا لإنشاء آلية للتعاون المشترك، من خلال الاستفادة من تبادل المعلومات والخبرات، وبناء القدرات، وتأهيل العاملين في المصرفية الإسلامية، وتعزيز الوعي.ونوّه ملحم إلى أن الاقتصاديات العالمية تواجه العديد من التحديات والمخاطر المتسارعة في ظل المتغيرات المتلاحقة التي رافقت الأزمة الصحية العالمية "كورونا"، والحروب الإقليمية، والتغيرات المناخية، والنمو المتسارع للتكنولوجيا المالية.وشدد على أنه رغم اثبات صناعة المالية الإسلامية المرونة في التعامل مع العديد من التحديات والأزمات، إلا أنها ما زالت بحاجة للعب دور أكثر فعالية وتأثيرا بتقديم منتجاتها، وابتكار منتجات بالأساليب التقنية الحديثة أكثر ارتباطا بأهداف ومبادئ الاقتصاد الإسلامي، ومقاصد الشريعة الغراء، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة لمجتمعاتنا.بدوره، أكد السفير عارف، أن اتفاقية التفاهم مع "أيوفي" ستساهم في دعم الصيرفة الإسلامية في فلسطين، كما أنها ستسهل عملية تبادل الخبرات والكفاءات العاملة في هذا المجال الاقتصادي والمالي.من جانبه، قال رئيس مجلس أمناء "أيوفي" الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة: "نتطلع لمناقشة الموضوعات الملحة في ظل اضطراب الاقتصاد العالمي، وممتنون لمصرف البحرين المركزي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية على دعمهما الدائم للهيئة ومبادراتها، ونتطلع إلى استضافة جميع أصحاب المصالح والمهتمين في البحرين".ويتضمن المؤتمر الذي يختتم أعماله مساء اليوم كلمات رئيسة لكبار الشخصيات وراسمي السياسات، بالإضافة إلى سبع جلسات حوارية، ستناقش استراتيجيات ضمان الأمن الغذائي، والتنمية الاقتصادية، وتغير المناخ، ودور المالية الإسلامية، وحوكمة النوافذ الإسلامية والتقنية المالية، بالإضافة إلى ذلك، ستشمل المناقشات تكامل التمويل الاجتماعي مع المالية الإسلامية والحاجة إلى برامج التأهيل والتدريب.ويعد المؤتمر السنوي لـ"أيوفي" أحد أبرز الفعاليات في الصناعة المالية الإسلامية، حيث يجتمع نخبة من علماء الشريعة وراسمو السياسات وصناع القرار في منصة واحدة للتداول ومناقشة واقع ومستقبل أهم الموضوعات الملحة في صناعة التمويل الإسلامي على مستوى العالم.وشارك في المؤتمر وفد من فلسطين، برئاسة المحافظ ملحم يتكون من: رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي العربي رشدي الغلاييني، ومن البنك الإسلامي الفلسطيني، مديره العام عماد السعدي، ورئيس هيئة الرقابة الشرعية علاء رزية، ومدير دائرة التدقيق الشرعي باسم خالد بدر، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة الزيتونة للتمويل الإسلامي عبد الناصر مطر دراغمة، ومدير عام "إجارة " لتأجير التمويل الإسلامي إبراهيم عيسى، والمستشار الشرعي للمصارف الإسلامية أمجد نصر.