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شؤون فلسطينية

عباس زكي يستقبل السفير المصري لدى فلسطين

عباس زكي يستقبل السفير المصري لدى فلسطين
لقاء زكي بالسفير المصري
رام الله - دنيا الوطن
أطلع عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية عباس زكي، اليوم الإثنين، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين إيهاب سليمان، على آخر التطورات الفلسطينية. 

كما بحث الجانبان خلال اللقاء الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية والدولية، وما أفرزته نتائج الانتخابات الإسرائيلية بصعود اليمين المتطرف إلى سدة الحكم، وتداعياته على القضية الفلسطينية والمنطقة برمتها.   

ووضع زكي السفير المصري بصورة الأوضاع التي تمر بها فلسطين جراء استمرار جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء شعبنا ومقدراته، مشددا على تمسك شعبنا بكامل حقوقه الوطنية، ومواصلة النضال ضد الاحتلال.

وثمن الجهود التي تبذلها القيادة المصرية من أجل انهاء حالة الانقسام، وإعادة الوحدة الوطنية، وكذلك مواقفها الداعمة لقضية الشعب الفلسطيني.  

 بدوره، أكد السفير المصري دعم بلاده الكامل لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وشدد على استمرار دور مصر بما يتعلق بالوضع الداخلي الفلسطيني، بهدف ضمان الوحدة الوطنية الفلسطينية.  

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