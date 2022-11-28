عاجل

  • وزير الخارجية التركي: قد يتم تعيين سفراء بين مصر وتركيا في الأشهر القادمة

  • وزير الخارجية التركي: يمكن تنظيم مشاورات سياسية مجددًا على مستوى نواب الوزراء قريبا مع مصر

  • (رويترز) نقلاً عن مصدريْن: الاستخبارات التركية والمصرية عقدت مباحثات بعد مصافحة أردوغان والسيسي


شؤون فلسطينية

الاحتلال يضع خطة لشرعنة بؤر استيطانية بالضفة الغربية

الاحتلال يضع خطة لشرعنة بؤر استيطانية بالضفة الغربية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وضعت سلطات الاحتلال، خطة لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، خلال 60 يوماً من تشكيل حكومة الاحتلال، بزعامة بنيامين نتنياهو.

وسيصل عدد البؤر الاستيطانية إلى 60 من جنوب الخليل وصولًا إلى شمال الضفة الغربية، وسيتم عرض مخطط شرعنتها على حكومة الاحتلال.

 ووفق مصادر في الاحتلال، فإن مشروع شرعنة هذه البؤر سيتم تنفيذه في غضون 18 شهرًا، وذلك من خلال مدّها بالكهرباء والبنية التحتية اللازمة.

وينوي الاحتلال تخصيص مبلغ ما يقارب 180 مليون شيكل سنويًا للبنية التحتية للبؤر الاستيطانية، بما يشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتعبيد الطرق.

كما سيتم تخصيص مبلغ 25 مليون شيكل سنويًا لإنشاء البنى التحتية لـ"المكونات الأمنية"، وتخصيص 15 مليون لفرق المسح الأرضي لتغيير الوضع القانوني لبعض الأراضي التي سيتم الاستيلاء عليها، وشرعنة قانون يسمح بمثل هذا الإجراء الخاص بتطوير البنية التحتية للاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

محكمة بداية أريحا تصدر حكماً بالأشغال المؤقتة 5 سنوات لمدانين بتهمة السلب باستخدام العنف

محكمة بداية أريحا تصدر حكماً بالأشغال المؤقتة 5 سنوات لمدانين بتهمة السلب باستخدام العنف

قوات الاحتلال تعتقل شابًا شمال طوباس

قوات الاحتلال تعتقل شابًا شمال طوباس

فلسطين تشارك بالمؤتمر السنوي للمصرفية والتمويل الإسلامي في البحرين

فلسطين تشارك بالمؤتمر السنوي للمصرفية والتمويل الإسلامي في البحرين

عباس زكي يستقبل السفير المصري لدى فلسطين

عباس زكي يستقبل السفير المصري لدى فلسطين

&#34;التعليم العالي&#34; تنظم ورشة حول آلية الاستفادة من مشاريع المسارع الضوئي الإقليمي

"التعليم العالي" تنظم ورشة حول آلية الاستفادة من مشاريع المسارع الضوئي الإقليمي

الخليل: الاحتلال يهدم منزلين في خلة العيدة

الخليل: الاحتلال يهدم منزلين في خلة العيدة

سلطة المياه: سنتخذ إجراءات بحق المخالفين من أصحاب آبار الشاليهات في القطاع

سلطة المياه: سنتخذ إجراءات بحق المخالفين من أصحاب آبار الشاليهات في القطاع

المبادرة الوطنية تدعو إلى مقاطعة منظومة الاحتلال الفاشية وفرض العقوبات عليها

المبادرة الوطنية تدعو إلى مقاطعة منظومة الاحتلال الفاشية وفرض العقوبات عليها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

محكمة بداية أريحا تصدر حكماً بالأشغال المؤقتة 5 سنوات لمدانين بتهمة السلب باستخدام العنف

محكمة بداية أريحا تصدر حكماً بالأشغال المؤقتة 5 سنوات لمدانين بتهمة السلب باستخدام العنف

قوات الاحتلال تعتقل شابًا شمال طوباس

قوات الاحتلال تعتقل شابًا شمال طوباس

فلسطين تشارك بالمؤتمر السنوي للمصرفية والتمويل الإسلامي في البحرين

فلسطين تشارك بالمؤتمر السنوي للمصرفية والتمويل الإسلامي في البحرين

عباس زكي يستقبل السفير المصري لدى فلسطين

عباس زكي يستقبل السفير المصري لدى فلسطين

&#34;التعليم العالي&#34; تنظم ورشة حول آلية الاستفادة من مشاريع المسارع الضوئي الإقليمي

"التعليم العالي" تنظم ورشة حول آلية الاستفادة من مشاريع المسارع الضوئي الإقليمي

الاحتلال يضع خطة لشرعنة بؤر استيطانية بالضفة الغربية

الاحتلال يضع خطة لشرعنة بؤر استيطانية بالضفة الغربية

الخليل: الاحتلال يهدم منزلين في خلة العيدة

الخليل: الاحتلال يهدم منزلين في خلة العيدة

المبادرة الوطنية تدعو إلى مقاطعة منظومة الاحتلال الفاشية وفرض العقوبات عليها

المبادرة الوطنية تدعو إلى مقاطعة منظومة الاحتلال الفاشية وفرض العقوبات عليها

منوعات

ما حقيقة اعتزال ميمي جمال عالم الفن وارتدائها للحجاب؟

ما حقيقة اعتزال ميمي جمال عالم الفن وارتدائها للحجاب؟

شاهد: داليا مصطفى تحدث ضجة بما كشفته في هذا الفيديو

شاهد: داليا مصطفى تحدث ضجة بما كشفته في هذا الفيديو

شاهد: الدكتورة خلود بإطلالة جذابة ومشابهة لنجوى كرم

شاهد: الدكتورة خلود بإطلالة جذابة ومشابهة لنجوى كرم

شاهد: إطلالة نارية تلفت الأنظار لشيري عادل وزوجها طارق صبري

شاهد: إطلالة نارية تلفت الأنظار لشيري عادل وزوجها طارق صبري

شاهد: محمد هنيدي يواسي المنتخب السعودي ويدعم الشعب التونسي على طريقته

شاهد: محمد هنيدي يواسي المنتخب السعودي ويدعم الشعب التونسي على طريقته

شاهد: أصالة تكشف عن مرضها النفسي وتعافيها منه على مسرح الغناء

شاهد: أصالة تكشف عن مرضها النفسي وتعافيها منه على مسرح الغناء

شاهد: والد حسام حبيب يهدد المواقع الإخبارية بالفضح والمقاضاة

شاهد: والد حسام حبيب يهدد المواقع الإخبارية بالفضح والمقاضاة

شاهد: ريهام سعيد تفتح النيران على منة شلبي وتهاجمها

شاهد: ريهام سعيد تفتح النيران على منة شلبي وتهاجمها

شاهد: باسكال مشعلاني تقرر الهروب من بيتها بسبب مباراة كأس العالم

شاهد: باسكال مشعلاني تقرر الهروب من بيتها بسبب مباراة كأس العالم

شاهد: صباح الجزائري تتغزل بزوجها في يوم ميلاده بكلمات رومانسية جذابة

شاهد: صباح الجزائري تتغزل بزوجها في يوم ميلاده بكلمات رومانسية جذابة

عربي

عند حدود الأردن.. مقتل أربعة مهربي مخدرات قادمين من سوريا

عند حدود الأردن.. مقتل أربعة مهربي مخدرات قادمين من سوريا

الصومال.. قتلى في فكّ حصار عن فندق احتله مقاتلو حركة &#34;الشباب&#34;

الصومال.. قتلى في فكّ حصار عن فندق احتله مقاتلو حركة "الشباب"

بقيمة 25 مليون دولار.. مشروع أمريكي لدعم &#34;المجتمع المدني &#34; في العراق

بقيمة 25 مليون دولار.. مشروع أمريكي لدعم "المجتمع المدني " في العراق

أردوغان: سنواصل مسار التطبيع مع مصر على المستوى الوزاري

أردوغان: سنواصل مسار التطبيع مع مصر على المستوى الوزاري