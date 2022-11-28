سلطة المياه: سنتخذ إجراءات بحق المخالفين من أصحاب آبار الشاليهات في القطاع

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د. يوسف إبراهيم برئيس جمعية أصحاب الشاليهات م. وليد الجدي، وذلك لمناقشة سير الإجراءات القانونية فيما يخص بتصويب أوضاع آبار الشاليهات.فيما أكد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د. يوسف إبراهيم، على أن السلطة تقدم كافة التسهيلات فيما يتعلق بآبار الشاليهات، معتبرا أن قرار تخفيض الرسوم سينتهي مع نهاية العام الجاري 2021/2022م.في حين، شدد مدير عام وحدة الشؤون التنظيمية والرقابة القانونية، م. سامح أبو زعنونة أن القرار لن يتم تجديده لفترة اضافية، داعيا أصحاب آبار الشاليهات بضرورة الإسراع في تصويب أوضاعهم القانونية.حيث قدّم رئيس جمعية أصحاب الشاليهات م. وليد الجدي كامل شكره وعرفانه لطواقم سلطة المياه وجودة البيئة وعلى رأسهم د.يوسف إبراهيم لجهودهم المبذولة في حل إشكالية أصحاب آبار الشاليهات ومساعيهم الحثيثة بتمديد فترة تخفيض الرسوم لأصحاب آبار الشاليهات حتى نهاية العام الحالي.