شؤون فلسطينية

المبادرة الوطنية تدعو إلى مقاطعة منظومة الاحتلال الفاشية وفرض العقوبات عليها

المبادرة الوطنية تدعو إلى مقاطعة منظومة الاحتلال الفاشية وفرض العقوبات عليها
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني إلى "فرض المقاطعة والعقوبات على منظومة الاحتلال و الأبارتهايد العنصرية الإسرائيلية وإلى تصنيف الاحزاب الفاشية حركات إرهابية".

وقالت المبادرة: إنه "في الوقت الذي يحيي فيه شعبنا الفلسطيني الذكرى السنوية ليوم التضامن العالمي معه تتبدد آخر الأوهام بامكانية حلول سياسية مع الحركة الصهيونية مع تصاعد جرائم الاحتلال و سياساته التعسفية وازدياد حدة التطرف و العنصرية مع   صعود الفاشيين المتطرفين لاعتلاء سدة الحكم في دولة الاحتلال و هم يعلنون بتبجح صريح عن نواياهم الخبيثة و مخططاتهم التآمرية  لتنفيذ التطهير العرقي و تكريس نظام الفصل العنصري في فلسطين". 

ودعت حركة المبادرة الوطنية "لأوسع تضامن حقيقي مع شعبنا و قضيته العادلة فإنها تطالب العالم بضرورة فرض المقاطعة على هذا الكيان العنصري المتطرف و عزله على جميع المستويات ، و عدم مكافأة المجرمين العنصريين و التوقف عن منحهم الحصانة من المحاسبة على جرائمهم".

وأكدت المبادرة أن "شعبنا لم ولن يقبل الرضوخ لنظام الاحتلال و التمييز العنصري، و قد آن الأوان لإنهائه و رفع الظلم التاريخي و إنصافه الشعب الفلسطيني و الانتصار لعدالة قضيته الوطنية و مشروعية نضاله التحرري حتى تحقيق مصيره و حريته و استقلاله الوطني". 

و أشادت "بجهود أصدقاء الشعب الفلسطيني والمتضامنين معه الذين يواصلون و رغم كل التحديات جهودهم لدعم و اسناد شعبنا و الوقوف الى جانبه".

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