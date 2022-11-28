المبادرة الوطنية تدعو إلى مقاطعة منظومة الاحتلال الفاشية وفرض العقوبات عليها





وقالت المبادرة: إنه "في الوقت الذي يحيي فيه شعبنا الفلسطيني الذكرى السنوية ليوم التضامن العالمي معه تتبدد آخر الأوهام بامكانية حلول سياسية مع الحركة الصهيونية مع تصاعد جرائم الاحتلال و سياساته التعسفية وازدياد حدة التطرف و العنصرية مع صعود الفاشيين المتطرفين لاعتلاء سدة الحكم في دولة الاحتلال و هم يعلنون بتبجح صريح عن نواياهم الخبيثة و مخططاتهم التآمرية لتنفيذ التطهير العرقي و تكريس نظام الفصل العنصري في فلسطين".



ودعت حركة المبادرة الوطنية "لأوسع تضامن حقيقي مع شعبنا و قضيته العادلة فإنها تطالب العالم بضرورة فرض المقاطعة على هذا الكيان العنصري المتطرف و عزله على جميع المستويات ، و عدم مكافأة المجرمين العنصريين و التوقف عن منحهم الحصانة من المحاسبة على جرائمهم".



وأكدت المبادرة أن "شعبنا لم ولن يقبل الرضوخ لنظام الاحتلال و التمييز العنصري، و قد آن الأوان لإنهائه و رفع الظلم التاريخي و إنصافه الشعب الفلسطيني و الانتصار لعدالة قضيته الوطنية و مشروعية نضاله التحرري حتى تحقيق مصيره و حريته و استقلاله الوطني".



و أشادت "بجهود أصدقاء الشعب الفلسطيني والمتضامنين معه الذين يواصلون و رغم كل التحديات جهودهم لدعم و اسناد شعبنا و الوقوف الى جانبه".



رام الله - دنيا الوطندعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني إلى "فرض المقاطعة والعقوبات على منظومة الاحتلال و الأبارتهايد العنصرية الإسرائيلية وإلى تصنيف الاحزاب الفاشية حركات إرهابية".