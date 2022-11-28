شؤون فلسطينية

غزة: تفاصيل اجتماع الدعليس مع نقابة الموظفين بشأن الوضع المالي والإداري

غزة: تفاصيل اجتماع الدعليس مع نقابة الموظفين بشأن الوضع المالي والإداري
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحث مجلس إدارة نقابة الموظفين في قطاع غزة، مع رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعاليس، عدة قضايا تم الموظفين.

واستهلَّ الدعليس اللقاء بالثناء على الدور الكبير الذي يقوم به الموظفون على اختلاف مواقعهم الحكومية، في تقديم الخدمات للمواطنين، موجِّهًا التحية لهم على صبرهم وصمودهم وحرصهم على تجويد العمل الحكومي، وتقديم أفضل الخدمات لأبناء شعبنا الصامد الذي يعيش تحت وطأة الحصار الظالم منذ نحو 16 عامًا.

وأكَّد الدعليس أنَّ مشكلات الموظفين وهمومهم تشكل أهمية كبيرة له وهي شغله الشاغل، مضيفًا: "إنَّ قضية الموظفين تعد قضيتي الخاصة، وأسعى إلى تحسين أوضاعهم والتخفيف من معاناتهم على الرغم من شح الإمكانات المادية لدى الحكومة".

وأشار إلى أن أي تحسين في أوضاع الموظفين سينعكس بالإيجاب على بيئة العمل داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وسيسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وكذلك سيعمل على تجود العمل الحكومي.

وشدد على أنَّ رئاسة متابعة العمل الحكومي تتطلع إلى تحسين الوضع المالي والإداري للموظفين إن توفرت الإمكانات المادية، لافتًا إلى أنَّها لن تتوانى في تقديم ما هو أفضل للموظفين على الصعد كافة، لافتًا إلى أنَّ متابعة العمل الحكومي تسعى إلى حلِّ الملفات الإدارية والمالية العالقة الخاصة بالموظفين على أساس من العدالة والنزاهة والشفافية حسب الإمكانات المالية المتاحة.

وخلال اللقاء، ناقش مجلس إدارة نقابة الموظفين في القطاع العام مع الدعليس العديد من القضايا التي تهمُّ الموظفين، واستعرض المشكلات والهموم التي يعانونها، والتي من ضمنها مرابحات ما قبل عام 2014 التي يجري حاليًّا دراستها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى حلها نهاية العام الجاري.

وفيما يخص قضية موظفي الفئة الثالثة، أكد الدعليس أن الحكومة ستنفذ قرار المحكمة العليا في تلك القضية، وبدورها أكدت النقابة أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه القضية، وتتابع مع جهات الاختصاص الإسراع في حلها.

كما تطرَّق اللقاء إلى الحديث عن مشروع "صندوق الموظف" والتطلعات التي ستحققها النقابة من خلاله لمصلحة الموظفين، والدعوات التي أطلقتها النقابة لإنجاح المشروع، وما يتطلَّبه ذلك من جهد جماعي لتحقيق مصالح الموظفين كافة، ووعد رئيس متابعة العمل الحكومي بتقديم الدعم مالي خاص بالصندوق سيخصم من مستحقات المشتركين في الفترة القادمة.

وقدمت النقابة شكرها الكبير لرئاسة متابعة العمل الحكومي على إطلاق المرحلة الثانية من الترقيات للمديرين العامين والمديرين ورؤساء الأقسام، وأكد على ضرورة سرعة إنجاز هذه المرحلة بأسرع وقت ممكن للارتقاء بالهيكل الوظيفي وتطوير الأداء الحكومي.

من جهته، شكر رئيس نقابة الموظفين خليل الزيان رئاسة متابعة العمل الحكومي على اهتمامها الكبير بحلِّ قضايا الموظفين والتخفيف عن كاهلهم، مشيدًا بالقرارات الحكومية المتخذة في المرحلة الماضية والخاصة بتفكيك بعض القضايا العالقة منذ مدة طويلة.

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