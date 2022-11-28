دولي

أمريكا تدرس تزويد كييف بأسلحة "تتخطى" الخطوط الروسية

أمريكا تدرس تزويد كييف بأسلحة "تتخطى" الخطوط الروسية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اقتراحًا بتزويد أوكرانيا بقنابل دقيقة تتخطى الخطوط الروسية. 

وقالت (البنتاغون): "اقتراحا من شركة بوينغ لتزويد أوكرانيا بقنابل دقيقة صغيرة ورخيصة يتم تثبيتها على صواريخ متوفرة بكثرة، مما يسمح لكييف بتوجيه ضربات خلف الخطوط الروسية في الوقت الذي يبذل فيه الغرب جهوداً حثيثة لتلبية الطلب على المزيد من الأسلحة".

وأضافت: "في ظل استمرار الحرب، تحتاج أوكرانيا على نحو متزايد إلى أسلحة أكثر تطورا وذلك في الوقت الذي بدأت تتقلص فيه المخزونات العسكرية للولايات المتحدة والحلفاء".

وقالت مصادر لقناة (العربية) إن "المنظومة التي اقترحتها بوينغ والتي يطلق عليها اسم (قنبلة ذات قطر صغير تطلق من الأرض) هي واحدة من نحو ست خطط لإنتاج ذخيرة جديدة لأوكرانيا وحلفاء واشنطن في أوروبا الشرقية".

وتابعت المصادر: "يمكن تسليم هذه القنابل في وقت مبكر من ربيع عام 2023، وفقا لما جاء في وثيقة راجعتها رويترز وثلاثة أشخاص مطلعين على الخطة".

وتجمع المنظومة بين قنبلة جي.بي.يو-39 ذات القطر الصغير ومحرك الصواريخ إم26 وكلاهما متوفر في مخزونات الولايات المتحدة.

أخبار ذات صلة

زيادة تدريجية في إصابات فيروس (كورونا) في إسرائيل

زيادة تدريجية في إصابات فيروس (كورونا) في إسرائيل

الولايات المتحدة تتخوف من تقدم الصين العسكري في مجال الفضاء

الولايات المتحدة تتخوف من تقدم الصين العسكري في مجال الفضاء

(القناة 12): تحذيرات إسرائيلية من السفر باتجاه قطر

(القناة 12): تحذيرات إسرائيلية من السفر باتجاه قطر

(القناة 13): الخارجية الإسرائيلية تبعث رسالة احتجاج إلى قطر والفيفا

(القناة 13): الخارجية الإسرائيلية تبعث رسالة احتجاج إلى قطر والفيفا

غانتس: إجراءاتنا الأخيرة كفلت أمن إسرائيل بالمنطقة

غانتس: إجراءاتنا الأخيرة كفلت أمن إسرائيل بالمنطقة

تعرف على حصيلة قتلى الجيش الأوكراني جراء القصف الروسي

تعرف على حصيلة قتلى الجيش الأوكراني جراء القصف الروسي

التحقيق مع جندي إسرائيلي ادعى خطفه من مجهولين

التحقيق مع جندي إسرائيلي ادعى خطفه من مجهولين

(الكرملين) يُوضح سبب الخلاف بين روسيا وتركيا

(الكرملين) يُوضح سبب الخلاف بين روسيا وتركيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل شابًا شمال طوباس

قوات الاحتلال تعتقل شابًا شمال طوباس

فلسطين تشارك بالمؤتمر السنوي للمصرفية والتمويل الإسلامي في البحرين

فلسطين تشارك بالمؤتمر السنوي للمصرفية والتمويل الإسلامي في البحرين

عباس زكي يستقبل السفير المصري لدى فلسطين

عباس زكي يستقبل السفير المصري لدى فلسطين

&#34;التعليم العالي&#34; تنظم ورشة حول آلية الاستفادة من مشاريع المسارع الضوئي الإقليمي

"التعليم العالي" تنظم ورشة حول آلية الاستفادة من مشاريع المسارع الضوئي الإقليمي

الاحتلال يضع خطة لشرعنة بؤر استيطانية بالضفة الغربية

الاحتلال يضع خطة لشرعنة بؤر استيطانية بالضفة الغربية

الخليل: الاحتلال يهدم منزلين في خلة العيدة

الخليل: الاحتلال يهدم منزلين في خلة العيدة

المبادرة الوطنية تدعو إلى مقاطعة منظومة الاحتلال الفاشية وفرض العقوبات عليها

المبادرة الوطنية تدعو إلى مقاطعة منظومة الاحتلال الفاشية وفرض العقوبات عليها

الاحتلال يخطر بهدم مدرسة جنوب الخليل

الاحتلال يخطر بهدم مدرسة جنوب الخليل

منوعات

ما حقيقة اعتزال ميمي جمال عالم الفن وارتدائها للحجاب؟

ما حقيقة اعتزال ميمي جمال عالم الفن وارتدائها للحجاب؟

شاهد: داليا مصطفى تحدث ضجة بما كشفته في هذا الفيديو

شاهد: داليا مصطفى تحدث ضجة بما كشفته في هذا الفيديو

شاهد: الدكتورة خلود بإطلالة جذابة ومشابهة لنجوى كرم

شاهد: الدكتورة خلود بإطلالة جذابة ومشابهة لنجوى كرم

شاهد: إطلالة نارية تلفت الأنظار لشيري عادل وزوجها طارق صبري

شاهد: إطلالة نارية تلفت الأنظار لشيري عادل وزوجها طارق صبري

شاهد: محمد هنيدي يواسي المنتخب السعودي ويدعم الشعب التونسي على طريقته

شاهد: محمد هنيدي يواسي المنتخب السعودي ويدعم الشعب التونسي على طريقته

شاهد: أصالة تكشف عن مرضها النفسي وتعافيها منه على مسرح الغناء

شاهد: أصالة تكشف عن مرضها النفسي وتعافيها منه على مسرح الغناء

شاهد: والد حسام حبيب يهدد المواقع الإخبارية بالفضح والمقاضاة

شاهد: والد حسام حبيب يهدد المواقع الإخبارية بالفضح والمقاضاة

شاهد: ريهام سعيد تفتح النيران على منة شلبي وتهاجمها

شاهد: ريهام سعيد تفتح النيران على منة شلبي وتهاجمها

شاهد: باسكال مشعلاني تقرر الهروب من بيتها بسبب مباراة كأس العالم

شاهد: باسكال مشعلاني تقرر الهروب من بيتها بسبب مباراة كأس العالم

شاهد: صباح الجزائري تتغزل بزوجها في يوم ميلاده بكلمات رومانسية جذابة

شاهد: صباح الجزائري تتغزل بزوجها في يوم ميلاده بكلمات رومانسية جذابة

عربي

عند حدود الأردن.. مقتل أربعة مهربي مخدرات قادمين من سوريا

عند حدود الأردن.. مقتل أربعة مهربي مخدرات قادمين من سوريا

الصومال.. قتلى في فكّ حصار عن فندق احتله مقاتلو حركة &#34;الشباب&#34;

الصومال.. قتلى في فكّ حصار عن فندق احتله مقاتلو حركة "الشباب"

بقيمة 25 مليون دولار.. مشروع أمريكي لدعم &#34;المجتمع المدني &#34; في العراق

بقيمة 25 مليون دولار.. مشروع أمريكي لدعم "المجتمع المدني " في العراق

أردوغان: سنواصل مسار التطبيع مع مصر على المستوى الوزاري

أردوغان: سنواصل مسار التطبيع مع مصر على المستوى الوزاري