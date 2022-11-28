جامعة النجاح ونقابة العلوم المعلوماتية التكنولوجية الفلسطينية توقعان اتفاقية تعاون مشترك





ومن جانب النقابة كل من أ. حنين سوالمة، أمين الصندوق، وأ. مهدي تركمان، وأ. سلام رابي.



ورحب أ.د. زيد بالوفد الضيف مؤكداً أهمية التعاون مع نقابة العلوم المعلوماتية التكنولوجية الفلسطينية من أجل الارتقاء بمستوى تكنولوجيا المعلومات في فلسطين وتوظيفه في خدمة المجتمع الفلسطيني، مشيراً لدور الجامعة الفاعل في تخريج طلبة مؤهلين أكاديمياً وعملياً للمنافسة في أسواق العمل المحلية والخارجية، وقادرين على النهوض بتخصصات المعلوماتية التكنولوجية في كافة المجالات لغايات تسيير دفة الاقتصاد الرقمي الفلسطيني نحو الأفضل.



وأشادت د. إبراهيم بدور الجامعة الفاعل في عقد الشراكات الهادفة لتطوير المنظومة التعليمية، ورفد السوق المحلي بخريجين متخصصين بمجالات مختلفة من تكنولوجيا المعلومات بما فيها التكنولوجيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي، مؤكدة أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقة الاستراتيجية مع جامعة النجاح، وإيجاد برامج مشتركة من شأنها تهيئة الخريجين لسوق العمل الفلسطيني ورفع التنافسية بما يتلاءم مع التطور التكنولوجي المتسارع عالمياً.



واتفق الطرفان على التعاون في تطوير التعاون العلمي والأكاديمي، وإجراء البحوث المشتركة، وتعزيز سبل التعاون في تنفيذ الأنشطة المختلفة كورش العمل، والمؤتمرات والدورات التدريبية بين الطرفين؛ إضافة للتعاون في مجال التعليم والتدريب الفني والتقني التكنولوجي الرقمي.



كما ونصت بنود الاتفاقية على منح الأعضاء المُنتسبين لنقابة العلوم المعلوماتية التكنولوجية الفلسطينية خصم بنسبة 30% على الرسوم الدراسية للراغبين بالتسجيل في بعض برامج الماجستير ذات العلاقة في جامعة النجاح.



رام الله - دنيا الوطنوقعت جامعة النجاح الوطنية ممثلة برئيسها أ.د. عبد الناصر زيد، اتفاقية تعاون مشترك مع نقابة العلوم المعلوماتية التكنولوجية الفلسطينية، ممثلة بنقيبها د. ميسون إبراهيم؛ بهدف تعزيز التعاون والتشبيك المشترك بين الطرفين في إجراء ودعم البحوث العلمية الرقمية التطبيقية وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، ودعم الاقتصاد الوطني، وتوطين التكنولوجيات المتقدمة.وجرت مراسم التوقيع بحضور د. عبد السلام الخياط، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، وأ.د. وليد صويلح، عميد الدراسات العليا، ود. منى ضميدي، مديرة مركز ابتكار الأعمال والتكنولوجيا NGate.