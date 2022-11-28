شؤون فلسطينية

الخليل: الاحتلال يمنع ترميم مكتب خدمات في البلدة القديمة

الخليل: الاحتلال يمنع ترميم مكتب خدمات في البلدة القديمة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، عمال لجنة إعمار الخليل من ترميم وإعمار مكتب خدمات تعود ملكيته للبلدية، في حي السهلة قرب الحرم الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكر مدير عام لجنة إعمار الخليل، أن قوات الاحتلال منعت العمال من تنفيذ أعمال ترميم وتأهيل داخل المكتب، الواقع أسفل المحكمة الشرعية، وأجبرت العمال على مغادرة الموقع، واحتجزت معداتهم.

يذكر أن قوات الاحتلال تمنع إدخال مواد وأدوات البناء الى منازل المواطنين في حي السهلة، ما ساهم في وجود صعوبات على العمال في نقل المواد والأدوات إلى مواقع عملهم، بحسب وكالة (الأنباء الفلسطينية). 

وتعمل قوات الاحتلال ومستوطنوها منذ سنوات على تهجير المواطنين عبر فرض ممارسات واجراءات عقابية ضد سكان البلدة القديمة بمدينة الخليل عامه، وحي السهلة خاصة، في مسعى لتهويد هذا الحي الأثري والتاريخي، لتوسيع ما تسمى مستوطنة "ابرهام ابينو" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في منطقة الحسبة القديمة التي استولى عليها الاحتلال ومستوطنوه.

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