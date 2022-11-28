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شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" تبحث مع نظيرتها الألمانية تعزيز التعاون المشترك

"التعليم العالي" تبحث مع نظيرتها الألمانية تعزيز التعاون المشترك
رام الله - دنيا الوطن
بحثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع عن بُعد، اليوم، مع الوزارة الاتحادية الألمانية للتعليم والبحث سبل تعزيز التعاون المشترك؛ خاصةً في مجالات البحث العلمي.

جاء ذلك بمشاركة وكيل الوزارة د. بصري صالح، ومدير عام التطوير والبحث العلمي د. شاهر زيود، وطاقم الادارة العامة، ومن جانب الوزارة الألمانية؛ حضر كلٌ من رئيس وحدة التعاون مع إفريقيا والشرق الأوسط د. إيريك هانسلك، ومايكل دوبياس،
وكذلك مستشارة البحث العلمي في مشروع التعاون الألماني الفلسطيني سوزان روبرت إلياس.

بدوره، أشاد صالح بجهود الجانب الألماني في دعم التعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين، مؤكداً أهمية استمرار هذا التعاون في سبيل تعزيز البحث العلمي وتطويره، لافتاً إلى ضرورة تطوير التعاون لمستويات أعلى وليشمل برامج أخرى.

وأشار صالح إلى حرص الوزارة، وبتوجيهات من الوزير أ. د. محمود أبو مويس، على الاستفادة من التعاون الدولي بما يخدم أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية والأولويات البحثية وتطلعات الوزارة ورؤيتها.

من جانبه، أكد هانسلك اهتمام الوزارة الألمانية باستمرار الدعم للتعليم العالي الفلسطيني من خلال النوافذ المتاحة والمتوفرة، مقدّماً عدداً من الأفكار لتعزيز التعاون بين الجانبين.

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