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شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل الوضع الصحي للأسير محمد مصاروة

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل الوضع الصحي للأسير محمد مصاروة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقريرها الصادر اليوم الاثنين، تفاصيل الوضع الصحي للأسير محمد مصاروة (25 عاما) من مدينة طولكرم، بعد زيارة محامي الهيئة معتز شقيرات له في سجن رامون.

وقال محامي الهيئة ان الأسير تعرض للاعتداء أثناء اعتقاله من منزله بتاريخ 20/1/2022، حيث قام جنود الاحتلال الإسرائيلي بضربه بأعقاب بنادقهم على رأسه وجبينه مما تسبب في إصابة بالغة بالجبين، أدت الى فقد الأسير النظر بالعين اليمنى بشكل كلي.

وقد تم تقديم العلاج للأسير بشكل جزئي، وكان من المقرر إجراء عملية له بالعين هذا الشهر، الى أن إدارة مصلحة السجون قامت بإلغاء العملية، بحجة أن الأسير ينهي حكمه بشهر 04/2023، علما أنه محكوم عام ونصف، وان الاصابة بالعين كانت بسبب الاعتداء عليه أثناء الاعتقال. كما يعاني مصاروة من أوجاع حادة بالمعدة، وتم إعطاؤه دواء لفترة قصيرة، ثم قامت عيادة السجن بايقافه دون سبب يذكر.

من الجدير ذكره، أن مصاروة أسير سابق أمضى في سجون الاحتلال 20 شهرا.

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