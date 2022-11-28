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عند حدود الأردن.. مقتل أربعة مهربي مخدرات قادمين من سوريا

عند حدود الأردن.. مقتل أربعة مهربي مخدرات قادمين من سوريا
الحدود الأردنية السورية
رام الله - دنيا الوطن
عثر الأهالي جنوب السويداء القريبة من الحدود السورية-الأردنية، على أربع جثث لأشخاص من البدو قتلوا بعد إطلاق النار عليهم من جانب حرس الحدود الأردني، خلال محاولة تهريب شحنة مخدرات من الأراضي السورية إلى الأردن.

وأكد مسؤول في القيادة العامة الأردنية، أن قوات حرس الحدود، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية قيام مجموعة مسلحة من المهربين باجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة أحدهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري، حسب ما ذكر موقع (العربي الجديد).

وبيّن أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 564 كف حشيش و20.000 حبة كبتاغون، وسلاح كلاشنكوف بالإضافة إلى كمية من الذخائر، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وكانت فصائل "الجيش الحر" المنتشرة في منطقة الـ 55، قرب قاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية، أعلنت قبل أيام مصادرة كمية كبيرة من المخدرات كانت معدة للتهريب من مناطق سيطرة النظام إلى الأردن ودول الخليج العربي.

وكانت قد أعلنت السلطات الأردنية في 21 الشهر الجاري إحباط محاولة تهريب 237 ألف حبة كبتاغون في مركز جمرك جابر مع سوريا.

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