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شؤون فلسطينية

وزير الأشغال: المصادقة على الاحتياجات الحكومية من المباني والأراضي لخمس سنوات قادمة

وزير الأشغال: المصادقة على الاحتياجات الحكومية من المباني والأراضي لخمس سنوات قادمة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، إن مجلس الوزراء صادق في جلسته السابقة على توصيات لجنة دراسة الاحتياجات الحكومية من المباني والأراضي وخطة الخمس سنوات القادمة من الاحتياجات.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان، د.محمد زيارة في هذا الصدد، إن القرار إنجاز كبير للحكومة الحالية التي خططت على المدى المتوسط، مبيّناً أن له أهمية كبيرة خاصة وأنه يقوم على تحديد احتياجات الدولة من المباني الحكومية والأراضي للسنوات الخمس القادمة.

وهذا يأتي ضمن دور الوزارة ومسؤوليتها عن توفير المباني الحكومية بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكرت "الأشغال العامة" في بيان، أن لجنة المباني الحكومية المكوّنة من الأشغال والمالية وبكدار، قد رفعت توصياتها لمجلس الوزراء والمتعلقة بدراسة الاحتياجات الحكومية من المباني والأراضي الحكومية، وقد تم المصادقة عليها للبدء بتنفيذها من خلال تمويل الخزينة العامة أو الجهات المانحة وفقاً لمعايير فنية ومالية وطبيعة الاحتياج.

ويتضمن القرار المصادقة على تحديد الأولويات من المباني والأراضي الحكومية لقطاعات التربية والتعليم والصحة والداخلية والسياحة والأراضي وكذلك إنشاء مجمّعات حكومية في 10 محافظات، إضافة إلى تحديد وتقييم الأولويات من احتياجات المباني والأراضي التي صدر بها قرارات سابقة.

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