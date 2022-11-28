الشيخ: العلم الفلسطيني الحاضر بكل صولات وجولات المونديال انتصار لقضية عادلة ولشعب مكافح

رام الله - دنيا الوطنعلّق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، اليوم الاثنين، على رفع العلم الفلسطيني في مباريات مونديال قطر.وقال: إن "العلم الفلسطيني الحاضر في كل صولات وجولات مونديال قطر، انتصار لقضية عادلة ولشعب مكافح".وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "فلسطين حاضرة في قلب ووجدان الأمة العربية وأحرار العالم".وتستضيف قطر حالياً بطولة كأس العالم لكرة القدم، فيما تشهد تضامناً كبيراً مع القضية الفلسطينية في معظم مباريات البطولة، حيث تُرفع الأعلام الفلسطينية في جميع ملاعب المباريات ومحيطها من قبل المشجعين العرب.