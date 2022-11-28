بقيمة 25 مليون دولار.. مشروع أمريكي لدعم "المجتمع المدني " في العراق

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وثيقة صادرة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن الولايات المتحدة ستنفق ما يصل إلى 25 مليون دولار على خطة خمسية لـ "دعم المجتمع المدني" في العراق.وبحسب الوثيقة الصادرة، فإن الوكالة ترغب في زيادة مشاركة النساء والشباب العراقيين في المجال العام وفي مجالات أخرى، على سبيل المثال، في العمل بشأن تغيير المناخ.وبهذه الطريقة، يقول الأمريكيون إنهم يريدون "مساعدة" العراق على أن يصبح "دولة أكثر استقرارا وديمقراطية"، بحسب ما ذكر موقع (روسيا اليوم).