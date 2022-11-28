طالت 16 مواطناً.. حملة اعتقالات واسعة في القدس والضفة

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أنس مسكاوي والشاب مصطفى هندي من قلقيلية، والشاب محمد رياض بني عودة بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه في بلدة طمون شرق طوباس.



وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية وأجرت عمليات تفتيش لبعض المنازل.



رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة، طالت 16 مواطناً في مناطق متفرقة من القدس والضفة الغربية.واعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من حزما هم: وسام كنعان الخطيب، ويحيى صلاح الخطيب، وأيمن صلاح الدين، وعيسى الخطيب، وسالم الخطيب.كما طالت حملة الاعتقالات في الضفة الغربية، الأسير المحرر محمد معلا عقب اقتحام منزله في حي "أم الشرايط" بمدينة البيرة.واقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، حيث اعتقلت الصحفي صبري جبريل عقب اقتحام منزله.