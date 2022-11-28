دولي

أمريكا تتخوف من تقدم الصين في هذا المجال

أمريكا تتخوف من تقدم الصين في هذا المجال
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أبدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، تخوفاتها من التقدم العسكري للصين في مجال الفضاء، مما يشكل تهديدًا كبيرًا على أمريكا. 

بدورها، قالت رئيسة قوة الفضاء بالجيش الأميركي، نينا أرماغنو: إن "التقدم السريع في القدرات العسكرية الصينية يشكل مخاطر متزايدة على التفوق الأميركي في الفضاء الخارجي"، وفق قناة (العربية). 

وشددت أن بكين أحرزت تقدما كبيرا في تطوير تكنولوجيا الفضاء العسكرية بما في ذلك في مجالات مثل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية التي يمكن إعادة استخدامها والتي تسمح للدول بتوسيع نطاق برامجها الفضائية بسرعة.

وأكملت أرماغنو: "في فعالية بسيدني نظمها معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي البحثي الذي تموله جزئيا الحكومتان الأميركية والأسترالية أعتقد أنه من الممكن تماما أن يتمكنوا من اللحاق بنا والتفوق علينا بالتأكيد. "التقدم الذي أحرزوه كان مذهلا وسريعا".

وأحرزت بكين تقدما كبيرا في سباق الفضاء في السنوات الأخيرة مما أثار قلق واشنطن ودول غربية أخرى على الرغم من تراجعها تاريخيا في سباق الفضاء الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة وروسيا.

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