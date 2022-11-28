عياش يكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل اعتقال الاحتلال لستة صيادين قبالة شواطئ رفح



وقال عياش في تصريح لـ "دنيا الوطن": إن "بحرية الاحتلال قامت صباحًا باعتقال ستة صيادين من جنوب قطاع غزة، وعملت على مصادرة معداتهم".



وأضاف: "أثناء عملية الصيد عند الحدود المصرية الفلسطينية تم توقيفهم من قبال الزوارق الإسرائيلية ونقلهم مع مراكبهم إلى ميناء سدود".



وأكمل عياش: "لا داعي لاستمرار العمليات التي تقوم بها بحرية الاحتلال الإسرائيلي بالاعتقال، وفي ذات اليوم يتم إرجاعهم لعدم وجود أمنيات عليهم ولكن لسلب رزق الصيادين"، مبينًا أنه بعد أن يتم إرجاعهم تبقى المراكب عند الجانب الإسرائيلي.













دنيا الوطن- خاص لؤي أبو خوصةكشف نقيب الصيادين الفلسطينيين، نزار عياش، اليوم الإثنين، تفاصيل اعتقال بحرية الاحتلال الإسرائيلي لصيادين جنوب قطاع غزة.