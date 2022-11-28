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شؤون فلسطينية

شاهد: سفير الاتحاد الأوروبي يزور جامعة غزة

شاهد: سفير الاتحاد الأوروبي يزور جامعة غزة
السفير بورغسدورف خلال زيارته لجامعة غزة
خاص دنيا الوطن-محمد عوض
زار وفد من الاتحاد الأوروبي تقدمهم السفير سفين بورغسدورف لحضور فعالية اليوم الكروي بجامعة غزة والمشاركة في المباراة الودية التي جرت بين فريقي محاضري وطلبة جامعة غزة.

 وشارك السفير في فريق الطلبة ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن أبو جراد في فريق المحاضرين.

كما تخلل الزيارة الاجتماع مع إدارة الجامعة ممثلة بمجلس الجامعة والأمناء والحديث عن الرؤية المستقبلية لجامعة غزة، حيث رحب رئيس الجامعة بالوفد الزائر، شاكراً الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الفلسطينية، اَملاً في زيادة الدعم للجامعات وخصوصاً جامعة غزة، وقدم الدكتور وسام عامر عميد كلية علوم الاتصال واللغات شرحاً تفصيلياً عن الجامعة وإداراتها ورؤيتها ورسالتها وأهم الكليات والبرامج فيها.

وشكر ممثل الاتحاد الأوروبي جامعة غزة على حسن الاستقبال، معبراً عن إعجابه بجامعة غزة وبرامجها بعد جولته التي تضمنت القاعات الدراسية والمختبرات، ومؤكداً على حرص الاتحاد الأوربي لدعم المشاريع التنموية وخصوصا الأكاديمية.

وفي نهاية اللقاء حضر السفير مع الوفد المرافق وإدارة الجامعة مباراة كرة القدم التي جمعت بين فريقي المغرب وكرواتيا، وتخلل متابعة اللقاء أجواء حماسية تم توزيع خلالها العديد من الجوائز القيمة منها أجهزة خلوية وكرات قدم وشنط وسماعات دي جي وغيرها من الجوائز

في السياق، قال بورغسدورف، بأن زيارته لغزة لها مدلولات اجتماعية ومعنوية ورياضة للسكان بغزة، خاصة وانه شارك الطلاب والشبان مباراة كأس العالم، بالإضافة الى استماعه لشكوى المرضى الممنوع سفرهم للعلاج، إضافة لدعمه الأطفال الذين يحافظون على البيئة.

وقال في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" بان الوضع في قطاع غزة يحتاج الى أن نقف في مسافة قريبة مع المرضى، مشدداً على أن ما عرضه مركز الميزان خلال فيلم وثائقي، يؤكد على خطورة الوضع الصحي لدى الأطفال.

وتابع: "إنني سأواصل دعمي لمؤسسة الميزان والمؤسسات الاهلية الحقوقية التي تدعم الأطفال والمرضى".

وعرض مركز الميزان فيلماً وثائقياً يوثق معاناة المرضى الأطفال، الذين تمنعهم سلطات الاحتلال للسفر من اجل العلاج في الضفة الغربية، حيث رصد الفيلم انتهاكاً تمارسه دولة الاحتلال بحق المرضى والأطفال، وذلك في قاعة فندق ميوزيكا بحضور عدد من المسؤولين عن حقوق الانسان ومنظمة الصحة العالمية بغزة.


 


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