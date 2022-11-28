(القناة 12): تحذيرات إسرائيلية من السفر باتجاه قطر

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة إسرائيلية، اليوم الإثنين، تحذيرات مكتب "مكافحة الإرهاب" الإسرائيلي، من السفر نحو دولة قطر.ووفق (القناة 12)، فإن ما يسمى مكتب "مكافحة الإرهاب" حذر الإسرائيليين، الليلة الماضية، من التوجه إلى قطر.وأضافت القناة أن "المكتب اعتبر في تحذيره أن هناك خطرًا على حياة الإسرائيليين في ظل حالة العداء الكبير"، وفق ما نقله موقع (القدس) المحلي.وأشارت إلى أن التحذير صدر على خلفية ما يواجهه الصحفيون من القنوات الإسرائيلية المختلفة من قبل الجماهير برفض الحديث إليهم ومساندتهم للقضية الفلسطينية.فيما ذكرت (القناة 13) أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قدمت شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كرسالة احتجاج على ما يتعرض له الصحفيون من تلك القنوات.وقدمت رسالة مماثلة إلى قطر عبر وفد ممثليتها هناك، مطالبةً بتوفير الأمن لهم وللمشجعين الإسرائيليين.