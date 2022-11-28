ستخضع لمراقبة أمنية.. إسرائيل تسمح بإدخال الألياف الزجاجية لصيانة القوارب في القطاع

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح يوم الإثنين، أن إسرائيل سمح ولأول مرة بإدخال الألياف الزجاجية إلى قطاع غزة المستخدمة في صيانة القوارب.ووفق قناة (كان)، فإنه على الرغم من استخدام هذه المواد في تصنيع الأسلحة، إلى أن إسرائيل سمحت بإدخال الألياف الزجاجية إلى القطاع، في ظل مراقبة أمنية.وتابعت القناة: "حاولت الأمم المتحدة لسنوات إيجاد حل للقضية وفي النهاية تم التوافق على مخطط لإدخالها لصيانة قوارب الصيد داخل ورشة في غزة بالقرب من معبر بيت حانون/ إيرز، التي بدأت العمل الأسبوع الماضي تحت إشراف دولي دقيق".وذكرت أن الورشة موصولة بكاميرات تنقل ما يحدث في كل ركن من أركانها إلى غرفة العمليات في الجانب الإسرائيلي، وموظفو الأمم المتحدة المسؤولون عن استلام الشحنة والتأكد من استخدامها حصريًا لإصلاح القوارب فقط.