بدء مغادرة الفوج الثاني من معتمري قطاع غزة عبر معبر رفح

رام الله - دنيا الوطنبدأ اليوم الأثنين مغادرة الفوج الثاني من معتمري المحافظات الجنوبية إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.وأفادت لجنة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالمحافظات الجنوبية، أن 1225 معتمراً سيسافرون اليوم الاثنين وغد الثلاثاء من معبر رفح البري إلى مطار القاهرة الدولي ومنه إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بواقع 733 لليوم الأول و503 لليوم الثاني.وأكدت أن الوزارة ضاعفت عدد المعتمرين لهذا الفوج نتيجة الإقبال الكبير من المواطنين الراغبين بأداء ماسك العمرة مشيرا إلى ان البرنامج الذي أعدته اللجنة حسب توجيهات ومتابعة وزير الأوقاف لسفر باقي الأفواج خلال الفترة المقبلة يسير بانتظام دون أي معيقات بما يتناسب مع أعداد المسجلين لأداء العمرةوشكرت اللجنة باسم سماحة الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف السلطات المصرية التي وافقت ويسرت سفر المعتمرين على مدار يومين متتابعين.كما شكرت الخطوط الجوية الفلسطينية التي بذلت مجهوداً كبيراً في تأمين سفر المعتمرين من خلال توفير طائرات لنقلهموأوضحت أن الفوج الأول من معتمري المحافظات الجنوبية سيصل مساء غد الثلاثاء الى أرض الوطن بإذن الله.ونقلت لجنة الحج والعمرة تهاني وتبريكات وزير الأوقاف للمعتمرين داعيا الله أن يتقبل عمرتهم وأن يعودوا بالسلامة التامة إلى أهلهم وذويهم.فيما أعلنت اللجنة أن الفوج الثالث سيغادر الى الأراضي الحجازية يوم 12 كانون الأول/ديسمبر القادم.