الطقس: حالة من عدم الاستقرار الجوي تتأثر بها فلسطين غداً

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رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئيا الى غائم و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئيا وباردا، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، الأجواء غائمة جزئيا الى غائمة ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل ويتوقع اعتبارا من ساعات الظهيرة سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد أحيانا ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم الاربعاء، يكون الجو غائماً جزئيا ولا يطرأ تغير يذكرعلى درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .وتحذر دائرة الارصاد الجوية الاخوة المواطنين يوم الثلاثاء من خطر:1- تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في المناطق الشرقية. 2- خطر التزحلق على الطرقات.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي