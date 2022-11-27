شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن الأسير محمد البو من الخليل بعد اعتقال عام

الاحتلال يفرج عن الأسير محمد البو من الخليل بعد اعتقال عام
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل أهالي بلدة حلحول شمالي مدينة الخليل، مساء اليوم الأحد، الأسير محمد إياد البو بعد عام من الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير البو على حاجز الظاهرية العسكري جنوب الخليل، بعد عام من الاعتقال الإداري الظالم في سجن النقب الصحراوي.

وأصدرت محكمة عوفر العسكرية بحق الأسير "إياد" حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً، بينما أصدرت بحقه شقيقه "حسن" حكماً بالسجن لمدة 12 عاماً، وقد أمضى الشقيقان 11 عاما حتى الآن في سجون الاحتلال، ودخلال في شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي عامهما الـ12 على التوالي.

أخبار ذات صلة

السفير اللوح يفتتح معرضًا فنيًا بمشاركة 142 فنانًا عربيًا

السفير اللوح يفتتح معرضًا فنيًا بمشاركة 142 فنانًا عربيًا

198 منظمة عالمية تطالب &#34;الجنائية الدولية&#34; بالتحقيق في جرائم الاحتلال

198 منظمة عالمية تطالب "الجنائية الدولية" بالتحقيق في جرائم الاحتلال

العواودة: اقتحامات المستوطنين للأقصى تشعل غضب الضفة

العواودة: اقتحامات المستوطنين للأقصى تشعل غضب الضفة

أضرار في مركبات للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة بالخليل ونابلس

أضرار في مركبات للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة بالخليل ونابلس

أبو ردينة: تفاهمات الائتلاف اليميني الإسرائيلي تؤسس لمرحلة جديدة مخالفة للشرعية الدولية

أبو ردينة: تفاهمات الائتلاف اليميني الإسرائيلي تؤسس لمرحلة جديدة مخالفة للشرعية الدولية

&#34;حماية&#34; يدين تغول سلطات الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينيين

"حماية" يدين تغول سلطات الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينيين

&#34;الشرطة&#34; تكشف ملابسات حجز حرية لفتاة في بيت لحم

"الشرطة" تكشف ملابسات حجز حرية لفتاة في بيت لحم

&#34;السياحة والآثار&#34; تدين اعتداء الاحتلال على مواقع أثرية

"السياحة والآثار" تدين اعتداء الاحتلال على مواقع أثرية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن الأسير محمد البو من الخليل بعد اعتقال عام

الاحتلال يفرج عن الأسير محمد البو من الخليل بعد اعتقال عام

السفير اللوح يفتتح معرضًا فنيًا بمشاركة 142 فنانًا عربيًا

السفير اللوح يفتتح معرضًا فنيًا بمشاركة 142 فنانًا عربيًا

198 منظمة عالمية تطالب &#34;الجنائية الدولية&#34; بالتحقيق في جرائم الاحتلال

198 منظمة عالمية تطالب "الجنائية الدولية" بالتحقيق في جرائم الاحتلال

أضرار في مركبات للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة بالخليل ونابلس

أضرار في مركبات للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة بالخليل ونابلس

&#34;حماية&#34; يدين تغول سلطات الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينيين

"حماية" يدين تغول سلطات الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينيين

&#34;السياحة والآثار&#34; تدين اعتداء الاحتلال على مواقع أثرية

"السياحة والآثار" تدين اعتداء الاحتلال على مواقع أثرية

&#34;الملتقى الثقافي الفلسطيني العاشر&#34; يواصل أعماله وعروضه الإبداعية تحضيرًا للحفل الختامي

"الملتقى الثقافي الفلسطيني العاشر" يواصل أعماله وعروضه الإبداعية تحضيرًا للحفل الختامي

اشتية: إسرائيل تسرق ما نسبته 75% من المياه الجوفية الفلسطينية

اشتية: إسرائيل تسرق ما نسبته 75% من المياه الجوفية الفلسطينية

منوعات

شاهد: وصلة رقص مثيرة لمحمد رمضان على أنغام أغاني عمرو دياب

شاهد: وصلة رقص مثيرة لمحمد رمضان على أنغام أغاني عمرو دياب

شاهد: ابنة عامر منيب تكشف عن مواقف مثيرة حصلت بينها وبين والدها

شاهد: ابنة عامر منيب تكشف عن مواقف مثيرة حصلت بينها وبين والدها

شاهد: المتحول بدر خلف يصدم متابعيه بهذه الإطلالة

شاهد: المتحول بدر خلف يصدم متابعيه بهذه الإطلالة

شاهد: إطلالة ساحرة وجذابة لليلى أحمد زاهر باللون الأزرق

شاهد: إطلالة ساحرة وجذابة لليلى أحمد زاهر باللون الأزرق

شاهد: تامر عاشور يكشف عن فصله من كلية التربية الموسيقية بشكل نهائي

شاهد: تامر عاشور يكشف عن فصله من كلية التربية الموسيقية بشكل نهائي

بسبب أشرف زكي وروجينا.. إلقاء القبض على طليق منة عرفة وحبسه لمدة شهرين

بسبب أشرف زكي وروجينا.. إلقاء القبض على طليق منة عرفة وحبسه لمدة شهرين

النيابة المصرية تفرج عن منة شلبي بعد حيازتها المواد المخدرة لهذا السبب

النيابة المصرية تفرج عن منة شلبي بعد حيازتها المواد المخدرة لهذا السبب

شاهد: أحمد سعد يصدم جمهوره ويجري عملية تجميلية ويغير ملامحه

شاهد: أحمد سعد يصدم جمهوره ويجري عملية تجميلية ويغير ملامحه

وفاة إعلامي شهير في حادث سير مروع

وفاة إعلامي شهير في حادث سير مروع

شاهد: الظهور الأول لشيرين عبدالوهاب مع ابنتها بعد عودتها لحسام حبيب

شاهد: الظهور الأول لشيرين عبدالوهاب مع ابنتها بعد عودتها لحسام حبيب

عربي

أردوغان: سنواصل مسار التطبيع مع مصر على المستوى الوزاري

أردوغان: سنواصل مسار التطبيع مع مصر على المستوى الوزاري

مصر تنفي تسجيل أيّ حالة وفاة &#34;بالفيروس المخلوي التنفسي&#34;

مصر تنفي تسجيل أيّ حالة وفاة "بالفيروس المخلوي التنفسي"

بتهمة &#34;التآمر على الدولة&#34;.. القضاء التونسي يبدأ التحقيق مع شخصيات إعلامية وسياسية

بتهمة "التآمر على الدولة".. القضاء التونسي يبدأ التحقيق مع شخصيات إعلامية وسياسية

سوريا ترد على تصريحات &#34;أردوغان&#34; حول عودة العلاقات بينهما

سوريا ترد على تصريحات "أردوغان" حول عودة العلاقات بينهما