الاحتلال يفرج عن الأسير محمد البو من الخليل بعد اعتقال عام

رام الله - دنيا الوطناستقبل أهالي بلدة حلحول شمالي مدينة الخليل، مساء اليوم الأحد، الأسير محمد إياد البو بعد عام من الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال.وأفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير البو على حاجز الظاهرية العسكري جنوب الخليل، بعد عام من الاعتقال الإداري الظالم في سجن النقب الصحراوي.وأصدرت محكمة عوفر العسكرية بحق الأسير "إياد" حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً، بينما أصدرت بحقه شقيقه "حسن" حكماً بالسجن لمدة 12 عاماً، وقد أمضى الشقيقان 11 عاما حتى الآن في سجون الاحتلال، ودخلال في شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي عامهما الـ12 على التوالي.