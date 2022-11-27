السفير اللوح يفتتح معرضًا فنيًا بمشاركة 142 فنانًا عربيًا

رام الله - دنيا الوطنافتتح سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، اليوم الأحد، معرضا فنيا في مجالات التصوير والرسم والنحت والجرافيك، بمشاركة 142 فنانا عربيا، نظمه "أتيليه العرب للثقافة والفنون" وذلك في معرض جاليري ضي بمقره في الزمالك بالقاهرة.وشارك السفير اللوح في الافتتاح كل من رئيس مجلس إدارة الجاليري الناقد التشكيلي هشام قنديل، والفنان عبد الرسول سلمان رئيس اتحاد التشكيلين العرب، ونخبة من الفنانين التشكيلين والنقاد المصريين والعرب.وثمن السفير اللوح هذا العمل العربي الفني الضخم، مؤكدا على دور القوى الناعمة في إبراز تضامنها مع عدالة ومطالب الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة في حياة كريمة، مشيدًا بالمستوى المتميز للأعمال الفنية المشاركة لخيرة الفنانين العرب الذين يمزجون العراقة بالحداثة ويقدمون مدارسا فنية متنوعة تتشارك في معاني السمو والجمال وتضع الحرية عنوانًا لها.وأكد الناقد قنديل، أنه من الرائع أن يصادف إفتتاح فعاليات المعرض العربي، الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع شعبنا الموافق 29 نوفمبر، وقال "إننا نسعد بحضور سفير دولة فلسطين بالقاهرة الداعم للفن لافتتاحه المعرض مع نخبة من كبار التشكيليين الأشقاء العرب، مجددين تأكيدنا على تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة."