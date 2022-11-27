(القناة 13): الخارجية الإسرائيلية تبعث رسالة احتجاج إلى قطر والفيفا

رام الله - دنيا الوطنبعثت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء يوم الأحد، رسالة احتجاج إلى قطر والفيفا من خلال وفدها الدبلوماسي المقيم مؤقتا في الدوحة، ضد ما حدث لطواقم الصحافة والمشجعين الإسرائيليين هناك من قبل مشجعي الفرق العربية.ووفق (القناة 13) الإسرائيلية، فإن الخارجية الإسرائيلية حملت كلًا من قطر والفيفا المسؤولية بضرورة السماح بحرية الصحافة كاملة والسماح للإسرائيليين بالتنقل بأمان.وأضافت القناة: "مجلس الأمن القومي عقد أيضًا مشاورات لاحتمال إصدار تحذير من السفر لقطر لكن لم يقرر بعد".هذا وأكدت صحيفة (يسرائيل هيوم) في وقت سابق من اليوم، أن كأس العالم في قطر وضع إسرائيل أمام حقيقة وواقع مؤلم للغاية للإسرائيليين، وهو الرفض والتجاهل والكراهية وعدم قبولهم في بلد عربي مسلم.وقالت الصحيفة، إن "كل من يزعم أن سكان دول الخليج ليس لديهم عداء تجاه إسرائيل فإنهم ينخدعون ويرون حقيقة مختلفة، سافر مراسلو القنوات الإسرائيلية متحمسين إلى قطر، ونصبوا الكاميرات، وانتظروا وصول العديد من السكان العرب في الخليج والدول العربية الأخرى، لتمجيد إسرائيل، لكنهم سرعان ما وجدوا أنفسهم في وضع الازدراء والتجاهل والسخرية".وكان صحفيون ومراسلون إسرائيليون، أعربوا عن استيائهم من الرفض الكبير من قبل الجماهير العربية، خلال تغطيتهم لكأس العالم 2022 في قطر.