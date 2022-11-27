العواودة: اقتحامات المستوطنين للأقصى تشعل غضب الضفة

رام الله - دنيا الوطنأكدت الناشطة انتصار العواودة، أن جرائم الاحتلال في القدس واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، تشعل غضب الضفة الغربية.وأوضحت العواودة أنه "على المحتل أن يتعظ بما مر سابقا، فما كان اندلاع انتفاضة الأقصى إلا بسبب دخول شارون للأقصى، وكانت سبب نهاية وجودهم في غزة، واليوم اقتحاماتهم تشعل غضب الضفة الذي ينبئ باجتثاثهم بشكل نهائي من فلسطين كلها بإذن الل"ه.وقالت إن "تزايد تهديدات الاحتلال باقتحامات الأقصى ومحاولات فرض واقع جديد وتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا، ما هي إلا كمن يطلق النار على قدميه، فقد نسي أن المزيد من التهديدات يعني المزيد من الإصرار في الدفاع عن الأقصى، وتأجيج المقاومة".