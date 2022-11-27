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شؤون فلسطينية

العواودة: اقتحامات المستوطنين للأقصى تشعل غضب الضفة

العواودة: اقتحامات المستوطنين للأقصى تشعل غضب الضفة
انتصار العواودة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الناشطة انتصار العواودة، أن جرائم الاحتلال في القدس واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، تشعل غضب الضفة الغربية.

وأوضحت العواودة أنه "على المحتل أن يتعظ بما مر سابقا، فما كان اندلاع انتفاضة الأقصى إلا بسبب دخول شارون للأقصى، وكانت سبب نهاية وجودهم في غزة، واليوم اقتحاماتهم تشعل غضب الضفة الذي ينبئ باجتثاثهم بشكل نهائي من فلسطين كلها بإذن الل"ه.

وقالت إن "تزايد تهديدات الاحتلال باقتحامات الأقصى ومحاولات فرض واقع جديد وتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا، ما هي إلا كمن يطلق النار على قدميه، فقد نسي أن المزيد من التهديدات يعني المزيد من الإصرار في الدفاع عن الأقصى، وتأجيج المقاومة".

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