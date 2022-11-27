مباشر | مونديال قطر: فوز تاريخي للمغرب في كأس العالم


عربي

أردوغان: سنواصل مسار التطبيع مع مصر على المستوى الوزاري

أردوغان: سنواصل مسار التطبيع مع مصر على المستوى الوزاري
أردوغان يصافح الرئيس المصري
رام الله - دنيا الوطن
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأحد، مستجدات العلاقة بين تركيا ومصر، وطبيعة التواصل فيما بينهما الفترة المقبلة. 

وعبر أردوغان خلال لقائه نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، عن سعادته من اللقاء الذي جمعهم في قطر، مؤكدًا أن مسار التطبيع سيتواصل على المستوى الوزاري.

وتابع: "علاقات شعبي ومصر قوية جدًا، وعلينا أن لا نخسرها لصالح الآخرين فتسلل اليونان للمنطقة لن يكون جيدًا".

كما وقال الرئيس التركي: "يمكن أن تعود الأمور إلى نصابها في العلاقات مع سوريا في المرحلة المقبلة مثلما جرى مع مصر، فليست هناك خصومة دائمة في السياسة". 

وأضاف: "كما دخلت علاقاتنا مع مصر طريق التحسن يمكن أن يحصل ذلك في علاقاتنا بسوريا فلا مكان للقطيعة في السياسة".

أخبار ذات صلة

صورة.. جيش الاحتلال يحبط تهريب مخدرات عبر الحدود المصرية

صورة.. جيش الاحتلال يحبط تهريب مخدرات عبر الحدود المصرية

منظمة التعاون الإسلامي تبحث أفق التعاون مع المعهد الدبلوماسي القطري

منظمة التعاون الإسلامي تبحث أفق التعاون مع المعهد الدبلوماسي القطري

مصر تنفي تسجيل أيّ حالة وفاة &#34;بالفيروس المخلوي التنفسي&#34;

مصر تنفي تسجيل أيّ حالة وفاة "بالفيروس المخلوي التنفسي"

بتهمة &#34;التآمر على الدولة&#34;.. القضاء التونسي يبدأ التحقيق مع شخصيات إعلامية وسياسية

بتهمة "التآمر على الدولة".. القضاء التونسي يبدأ التحقيق مع شخصيات إعلامية وسياسية

سوريا ترد على تصريحات &#34;أردوغان&#34; حول عودة العلاقات بينهما

سوريا ترد على تصريحات "أردوغان" حول عودة العلاقات بينهما

العراق: العثور على جثتي طفلين كانوا مفقودين جراء سيول الأمطار

العراق: العثور على جثتي طفلين كانوا مفقودين جراء سيول الأمطار

اليمن.. قتلى وجرحى بعد هجوم بطائرة مسيرة على محافظة الضالع

اليمن.. قتلى وجرحى بعد هجوم بطائرة مسيرة على محافظة الضالع

تركيا: علاقتنا مع مصر مستمرة في ظل المصالح والاحترام المتبادلين

تركيا: علاقتنا مع مصر مستمرة في ظل المصالح والاحترام المتبادلين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أضرار في مركبات للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة بالخليل ونابلس

أضرار في مركبات للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة بالخليل ونابلس

&#34;حماية&#34; يدين تغول سلطات الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينيين

"حماية" يدين تغول سلطات الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينيين

&#34;السياحة والآثار&#34; تدين اعتداء الاحتلال على مواقع أثرية

"السياحة والآثار" تدين اعتداء الاحتلال على مواقع أثرية

&#34;الملتقى الثقافي الفلسطيني العاشر&#34; يواصل أعماله وعروضه الإبداعية تحضيرًا للحفل الختامي

"الملتقى الثقافي الفلسطيني العاشر" يواصل أعماله وعروضه الإبداعية تحضيرًا للحفل الختامي

اشتية: إسرائيل تسرق ما نسبته 75% من المياه الجوفية الفلسطينية

اشتية: إسرائيل تسرق ما نسبته 75% من المياه الجوفية الفلسطينية

طولكرم: إصابة عامل برصاص الاحتلال واعتقاله

طولكرم: إصابة عامل برصاص الاحتلال واعتقاله

تفاصيل لقاء الرجوب بقادة المؤسسة الأمنية في جنين

تفاصيل لقاء الرجوب بقادة المؤسسة الأمنية في جنين

أبو هولي يعلن عن مشاريع بمليون دولار سنويًا لمخيمات لبنان

أبو هولي يعلن عن مشاريع بمليون دولار سنويًا لمخيمات لبنان

منوعات

شاهد: وصلة رقص مثيرة لمحمد رمضان على أنغام أغاني عمرو دياب

شاهد: وصلة رقص مثيرة لمحمد رمضان على أنغام أغاني عمرو دياب

شاهد: ابنة عامر منيب تكشف عن مواقف مثيرة حصلت بينها وبين والدها

شاهد: ابنة عامر منيب تكشف عن مواقف مثيرة حصلت بينها وبين والدها

شاهد: المتحول بدر خلف يصدم متابعيه بهذه الإطلالة

شاهد: المتحول بدر خلف يصدم متابعيه بهذه الإطلالة

شاهد: إطلالة ساحرة وجذابة لليلى أحمد زاهر باللون الأزرق

شاهد: إطلالة ساحرة وجذابة لليلى أحمد زاهر باللون الأزرق

شاهد: تامر عاشور يكشف عن فصله من كلية التربية الموسيقية بشكل نهائي

شاهد: تامر عاشور يكشف عن فصله من كلية التربية الموسيقية بشكل نهائي

بسبب أشرف زكي وروجينا.. إلقاء القبض على طليق منة عرفة وحبسه لمدة شهرين

بسبب أشرف زكي وروجينا.. إلقاء القبض على طليق منة عرفة وحبسه لمدة شهرين

النيابة المصرية تفرج عن منة شلبي بعد حيازتها المواد المخدرة لهذا السبب

النيابة المصرية تفرج عن منة شلبي بعد حيازتها المواد المخدرة لهذا السبب

شاهد: أحمد سعد يصدم جمهوره ويجري عملية تجميلية ويغير ملامحه

شاهد: أحمد سعد يصدم جمهوره ويجري عملية تجميلية ويغير ملامحه

وفاة إعلامي شهير في حادث سير مروع

وفاة إعلامي شهير في حادث سير مروع

شاهد: الظهور الأول لشيرين عبدالوهاب مع ابنتها بعد عودتها لحسام حبيب

شاهد: الظهور الأول لشيرين عبدالوهاب مع ابنتها بعد عودتها لحسام حبيب

عربي

مصر تنفي تسجيل أيّ حالة وفاة &#34;بالفيروس المخلوي التنفسي&#34;

مصر تنفي تسجيل أيّ حالة وفاة "بالفيروس المخلوي التنفسي"

بتهمة &#34;التآمر على الدولة&#34;.. القضاء التونسي يبدأ التحقيق مع شخصيات إعلامية وسياسية

بتهمة "التآمر على الدولة".. القضاء التونسي يبدأ التحقيق مع شخصيات إعلامية وسياسية

سوريا ترد على تصريحات &#34;أردوغان&#34; حول عودة العلاقات بينهما

سوريا ترد على تصريحات "أردوغان" حول عودة العلاقات بينهما

العراق: العثور على جثتي طفلين كانوا مفقودين جراء سيول الأمطار

العراق: العثور على جثتي طفلين كانوا مفقودين جراء سيول الأمطار