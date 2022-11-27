أردوغان: سنواصل مسار التطبيع مع مصر على المستوى الوزاري



وتابع: "علاقات شعبي ومصر قوية جدًا، وعلينا أن لا نخسرها لصالح الآخرين فتسلل اليونان للمنطقة لن يكون جيدًا".



كما وقال الرئيس التركي: "يمكن أن تعود الأمور إلى نصابها في العلاقات مع سوريا في المرحلة المقبلة مثلما جرى مع مصر، فليست هناك خصومة دائمة في السياسة".



وأضاف: "كما دخلت علاقاتنا مع مصر طريق التحسن يمكن أن يحصل ذلك في علاقاتنا بسوريا فلا مكان للقطيعة في السياسة".



رام الله - دنيا الوطنكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأحد، مستجدات العلاقة بين تركيا ومصر، وطبيعة التواصل فيما بينهما الفترة المقبلة.وعبر أردوغان خلال لقائه نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، عن سعادته من اللقاء الذي جمعهم في قطر، مؤكدًا أن مسار التطبيع سيتواصل على المستوى الوزاري.