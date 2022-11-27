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دولي

غانتس: إجراءاتنا الأخيرة كفلت أمن إسرائيل بالمنطقة

غانتس: إجراءاتنا الأخيرة كفلت أمن إسرائيل بالمنطقة
بيني غانتس
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء يوم الأحد، أن إجراءاتهم المتخذة مؤخرًا ساعدت في زيادة الأمن بإسرائيل ضد التهديدات السورية اللبنانية والإيرانية أيضًا.  

وقال غانتس: إن "الإجراءات التي تم اتخاذها خلال العامين ونصف العام الماضيين في مواجهة التهديدات من سوريا ولبنان وكذلك في مواجهة محاولات ترسيخ التواجد الإيراني كانت مهمة وأسفرت عن العديد من الإنجازات التي كفلت الاستقرار الأمني ​​ورفع مستوى الردع في المنطقة". 

وأكد خلال زيارته للفرقة 210 بالجيش الإسرائيلي العاملة في هضبة الجولان، على الأهمية الحاسمة لمواصلة الإجراءات لمنع وإفشال التمركز الإيراني في جميع المناطق وبجميع الطرق، وفق موقع (عكا للشؤون الإسرائيلية). 

وأجرى غانتس تقييما للوضع على الجبهة الشمالية بمشاركة قائد المنطقة الشمالية اللواء أوري غوردين، ورئيس قسم الاستراتيجية والدائرة الثالثة اللواء تال كالمان وقائد الفرقة 210 العميد تسيون راتزون، شاكرًا القادة والجنود على إسهامهم المهم في الحفاظ على أمن الشمال وأمن الإسرائيليين.

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