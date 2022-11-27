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دولي

تعرف على حصيلة قتلى الجيش الأوكراني جراء القصف الروسي

تعرف على حصيلة قتلى الجيش الأوكراني جراء القصف الروسي
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الدفاع الروسية، مساء يوم الأحد، حصيلة القتلى في صفوف الجيش الأوكراني جراء استمرار الحرب بينهما لأكثر من تسعة أشهر على التوالي. 

وأفادت الدفاع الروسية بمقتل أكثر من 210 عسكريين الأوكرانيين، ونحو 100 من المرتزقة الأجانب في عمليات للقوات الروسية بمناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأعلن الناطق باسم وزراة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحافية اليوم الأحد، "القضاء على نحو 30 جندياً أوكرانياً على محور مستوطنة نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية"، وفق قناة (الميادين). 

وأكد كوناشينكوف "القضاء على أكثر من 50 جندياً أوكرانياً على محور كراسني-ليمان، والقضاء على نحو 70 جندياً أوكرانياً في مستوطنات سوليدار وأوبيتنوي وكورديوموفكا ومايورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".

كما وأعلنت الدفاع الروسية "القضاء على 60 جندياً أوكرانياً في مستوطنات نوفوميخائيلوفكا وبافلوفكا وشيفشينكو على محور جنوب دونيتسك".

وتابعت: "جرى القضاء على نحو 100 من المرتزقة الأجانب، في قصف للقوات الجوية الروسية، على نقاط انتشار موقتة لمسلحي ما يسمى الفيلق الأجنبي في مستوطنة تشاسوف يار بجمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف كوناشينكوف أنّه جرى "تدمير مستودع ذخيرة قرب مدينة دنيبروبتروفسك، يضمّ أكثر من 100 صاروخ لمنظومة إطلاق الصواريخ المتعدد هيمارس، وأكثر من سبعة آلاف قذيفة مدفعية أجنبية الصنع من عيارات كبيرة".

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