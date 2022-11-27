"حماية" يدين تغول سلطات الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينيين



وأكد المركز أن ما يقوم به المستوطنون بحماية قوات الاحتلال يشكل انتهاكات جسيمة ومنتظمة لقواعد حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، محذرًا من أن هذه الانتهاكات بحق الفلسطينيين في القدس وأراضي الضفة الغربية والاقتحامات المباشرة للمسجد الأقصى تشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.



وطالب المركز، المجتمع الدولي بالتحرك واتخاذ خطوات فعالة لوقف الانتهاكات الإسرائيلي على السكان وكذلك بحق المسجد الأقصى، وتفعيل آليات ملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب على انتهاكاتهم المنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.



كما وجه مطالبات للأطراف السامية بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحرك الفوري لوضع حد للعدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين.



رام الله - دنيا الوطنأدان مركز حماية لحقوق الإنسان، يوم الأحد، تغول سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق الفلسطينيين، وأيضًا اقتحامات المسجد الأقصى المبارك.