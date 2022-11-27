"الشرطة" تكشف ملابسات حجز حرية لفتاة في بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة الفلسطينية، ملابسات قضية حجز حرية لفتاة وألقت القبض على المشتبه فيه في محافظة بيت لحم.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه وبناءً على شكوى من مواطنة من سكان محافظة بيت لحم مفادها قيام مجهول بحجز حريتها داخل محل ومحاولة الاعتداء عليها قبل تمكنها من الخروج، على الفور تحركت قوة من فرع المباحث العامة بشرطة بيت لحم إلى المكان وبعد البحث والتحري تم الاشتباه بأحد الأشخاص من سكان المحافظة.وأضافت أنه بعد متابعة للمشتبه فيه تمكن فرع المباحث من إلقاء القبض عليه وإحضاره إلى مديرية الشرطة لاستكمل المقتضى القانوني بحقه أصولا.